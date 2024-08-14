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Кабинет министров принял закон об улучшении качества комплектов

 and  Vladimir Milov
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Кабинет министров принял закон об улучшении качества комплектов

Правительство планирует вложить дополнительно четыре миллиарда евро в течение следующих двух лет для улучшения качества ухода за детьми. Фокус будет сделан на привлечении и удержании квалифицированных специалистов, поддержании благоприятного соотношения персонала к детям и стимулировании развития языка. Однако один аспект не затрагивается.

Федеральное правительство выделяет землям в общей сложности четыре миллиарда евро в 2025 и 2026 годах для улучшения качества ухода за детьми. Во вторник федеральное правительство приняло решение о дальнейшем развитии так называемого закона о качестве детских садов, как объявил утром Министерство семьи. Ранее об этом сообщали "Штутгартер Nachrichten" и "Штутгартер Цайтунг". Закон должен вступить в силу 1 января 2025 года при условии одобрения Бундестага.

Министр семьи Лиза Паус подчеркнула, что несмотря на ограниченный бюджет, удалось выделить около четырех миллиардов евро на уход за детьми на предстоящие два года, как и в 2023 и 2024 годах. "Это сильный сигнал в пользу лучшего качества ухода за детьми в Германии", - сказала политик "Зеленых".

Закон определяет семь областей для улучшения качества, в том числе привлечение и удержание квалифицированных специалистов, нуждающееся предложение, благоприятное соотношение персонала к детям и стимулирование языкового образования. Три области были исключены, поэтому деньги не могут быть использованы для улучшения пространственного дизайна.

В отличие от коалиционного соглашения, закон не устанавливает общенациональные стандарты для ухода за детьми. Тем не менее, министерство подчеркнуло, что уравнивание качества ухода за детьми в Германии будет продолжаться. Закон является "промежуточным этапом на пути к разработке национальных образовательных стандартов в сотрудничестве с землями, как только будут созданы соответствующие условия".

Вложение четырех миллиардов евро федеральным правительством значительно улучшит детские сады по всей Германии. Финансирование будет в основном сосредоточено на улучшении рабочей силы, обеспечении благоприятного соотношения персонала к детям и стимулировании языкового развития в этих учреждениях.

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