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ПолитикаНовостиФинансовый сектор

Кабинет министров одобрил увеличение субсидии на жилье

Стоимость аренды также значительно Increased в последние годы, подобно цены. Те, кто имеет более низкий доход, сейчас получат среднюю поддержку на 30 евро больше.

 and  Melissa Williams
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Цены и стоимость жизни выросли, а пособие на жилье также планируется увеличить с января.
Цены и стоимость жизни выросли, а пособие на жилье также планируется увеличить с января.

- Кабинет министров одобрил увеличение субсидии на жилье

С 1 января арендная помощь будет увеличена в среднем на 30 евро. Соответствующее постановление было утверждено федеральным кабинетом, как объявил Федеральный министерство жилья в Берлине. Оно все еще нуждается в одобрении Бундестага.

Месячная арендная помощь гражданам с низкими доходами пересматривается каждые два года, чтобы гарантировать ее адекватную корректировку в соответствии с изменениями цен и арендной платы. Министерство уже объявило ожидаемое среднее увеличение в июле.

Федеральный министр жилья Клары Гейвиц (СДПГ) заявила: "Сегодня люди тратят значительно больше на аренду, энергию и ежедневные расходы. Чтобы сохранить эффект облегчения в долгосрочной перспективе, мы увеличиваем ежемесячную арендную помощь в среднем на 15 процентов или 30 евро с 1 января 2025 года".

Последняя реформа состоялась в 2023 году, что также существенно расширило круг получателей. Цель арендной помощи - облегчить бремя работников и пенсионеров с низкими доходами, чтобы они не были вынуждены обращаться за пособием по безработице или базовой защитой из-за высокой арендной платы. Размер арендной помощи зависит от количества членов households, дохода и арендной платы. Ранее ministry оценивало, что около 1,9 миллиона домохозяйств по всей стране могут получить арендную помощь в следующем году.

Финансовый сектор может needing to adjust its housing investment strategies из-за существенного увеличения арендной помощи. Финансовые последствия этого увеличения для финансового сектора в экономике должны быть тщательно проанализированы.

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