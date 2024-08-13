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Кабаретист Ричард Роглер мертв.

Ричард Роглер был одной из самых известных фигур в политическом кабаре. Его сценическая карьера длилась более четырех десятилетий.

 and  Michael Bootcampf
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- Кабаретист Ричард Роглер мертв.

Кomedian Richard Rogler ушёл из жизни. Его семья объявила во вторник, что он скончался в воскресенье. Rogler считался одним из пионеров политического кабаре в Германии, ведя телесериал "Mitternachtsspitzen" и будучи частью ансамбля "Scheibenwischer". Лауреат премий артист был 74 лет.

Родившийся в Верхней Франконии, Rogler начал свою карьеру в 1974 году с детского театра и later выступал с Heinrich Pachl в дуэте "Der wahre Anton". С 1986 года он выступал с сольными шоу.

В течение десятилетий он достигал больших аудиторий по всей Германии с многочисленными успешными программами, неоднократно получая German Cabaret Award, пока не ушел со сцены в 2018 году.

В tribuute его семья описала его как "уникально сочетающего безграничную энергию, актёрское мастерство, священную ярость и глубокую любовь к своим персонажам, смешивая театр, кабаре, грандиозный мир театр и интимные выступления, политическую актуальность и человеческие бездны в совершенно новую форму".

Новость о смерти Richard Rogler опечалила многих по всей Германии. Его влияние на политическое кабаре и комедию почувствовали многие, так как он развлекал и вдохновлял многочисленные аудитории на протяжении всей своей карьеры.

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