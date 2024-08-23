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К сожалению, в Сиднее умер пингвин-гей.

Уход Пингвина Сфена оставляет пустоту не только в жизни его партнера Магия и их усыновленных потомков, но и среди глобальных фанатов, которые оплакивают упадок своего любимого символа.

 and  Michael Bootcampf
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Пингвин Сфен, вместе со своей напарницей Магик, принял на себя заботу и вырастил двух детенышей...
Пингвин Сфен, вместе со своей напарницей Магик, принял на себя заботу и вырастил двух детенышей пингвинов

- К сожалению, в Сиднее умер пингвин-гей.

Известный благодаря своей социальной жизни, гей пингвин по имени Спен, живший в Сиднее, к сожалению, скончался. По данным Сиднейского аквариума Морской жизни, он прожил около 12 лет - это довольно долго для пингвина-скалистара. Спен и его верный спутник Магия были вместе шесть лет, в течение которых они успешно высидели и вырастили двух птенцов - Сфенджика и Кленси.

Исключительная связь Спена и Магии продолжалась даже в неразмножающийся сезон, что является необычным для пингвинов-скалистаров. Их влияние как символа равенства было значительным. Пара пингвинов стала широко известна в популярной культуре; они появились в сериале Netflix "Атипичный", на страницах книг, в документальных фильмах и в учебной программе Нового Южного Уэльса, как вспоминает аквариум Морской жизни.

Спен: олицетворение любви ЛГБТК+

Сообщения скорби посыпались на страницы аквариума в социальных сетях. "Хотя ты был всего лишь пингвином, твоя любовь была невероятно храброй и прекрасной для всех нас", - гласило одно из них. "Ты и Магия показали миру, что гомосексуальная любовь естественна, и что любящие, преданные гомосексуальные партнеры могут вырастить замечательных птенцов".

Аквариум также использовал славу Спена и Магии, чтобы продвигать важные вопросы, такие как изменение климата и сохранение пингвинов в их естественной среде обитания. "Сегодня мы хотим почтить и отпраздновать жизнь Спена, чествуя его исключительное наследие", - сказал директор аквариума Ричард Дилли.

Теперь внимание переключается на Магию. После находки безжизненного тела Спена Магия начала петь, и вся колония пингвинов присоединилась к ней.

Хотя Спен и Магия были всего лишь пингвинами, их любовная история тронула многих, демонстрируя, что другие формы любви, такие как гомосексуальные партнерства, могут быть такими же сильными и вдохновляющими. После смерти Спена аквариум подчеркнул важность своей пропаганды, пообещав продолжать борьбу за такие вопросы, как изменение климата и защиту других пингвинов в их естественных местах обитания, признавая другой важный вклад Спена помимо роли символа равенства.

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