К сожалению, в Эфиопии в результате дорожного происшествия погибло не менее 28 человек.

В результате трагического ДТП с участием автобуса в южной части Эфиопии погибли по меньшей мере 28 человек. 17 человек получили серьезные травмы в результате этого несчастного случая, произошедшего в регионе Вольята. По данным местных властей, которые сообщили об этом в социальной сети Facebook, автобус, предположительно, съехал с дороги и упал в реку после того, как съехал. Дополнительной информации не поступало. Продолжаются поиски возможных жертв.

На фотографиях, размещенных онлайн властями, видно, как автобус лежит в реке после того, как, видимо, скатился по крутому склону. Кажется, крыша автобуса серьезно повреждена.

Комиссия начала расследование ДТП с участием автобуса в регионе Вольята, в результате которого погибли люди и были ранены. После инцидента Комиссия тесно сотрудничает с местными властями для сбора необходимой информации.

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