Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиМузыка

К сожалению, Тито Джексон, брат Майкла Джексона, скончался.

После выступления в Мюнхене, почти сразу.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Тито Джексон демонстрирует свои таланты на мероприятии в августе
Тито Джексон демонстрирует свои таланты на мероприятии в августе

К сожалению, Тито Джексон, брат Майкла Джексона, скончался.

В 70-х годах Тито Джексон был ключевой фигурой в создании музыкального гиганта The Jackson 5, в который входили его брат Майкл и другие члены семьи. После их расставания Тито, как и его брат Майкл, продолжал заниматься музыкой. Недавно он выступал на сцене в Мюнхене. К сожалению, Тито, в возрасте 70 лет, ушел из жизни.

Об этом сообщил племянник Тито, Сигги Джексон, журналу "People". По данным "Entertainment Tonight", Тито скончался 15 сентября от осложнений после инфаркта.

Перед своей внезапной кончиной Тито объединился со своими братьями Джеки и Марлоном для выступлений вживую как The Jacksons. Летом они выступали в Шотландии, Калифорнии и Англии. 10 сентября они выступили в Circus Krone в Мюнхене, единственном немецком концерте на их туре. Братья также посетили трогательный tribuт в память о своем покойном брате Майкле Джексоне в этом месте. Тито поделился своими чувствами в Facebook, выразив благодарность за это особое место, которое празднует память Майкла, а также их общее наследие.

Пионер The Jackson 5

The Jackson 5 была основана в 70-х годах Тито вместе с Майклом, Джеки, Джермейном и Марлоном (с последующим добавлением Рэнди Джексона). Семейная поп-группа добилась успеха с такими песнями, как "I Want You Back", "ABC" и "I'll Be There". В 1997 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла и даже получили звезду на Аллее славы в Голливуде.

Тито также начал сольную карьеру и выпустил два студийных альбома. В интервью журналу "Blues Blast" в 2021 году он поделился своей мечтой вернуться на сцену и создать музыку, сказав: "Я провел большую часть своей жизни, играя материал Jackson 5, но в моей семье блюз был нашей основной музыкой. Я просто хотел импровизировать, но не мог найти профессионалов, с которыми можно было бы сотрудничать".

Его последний сингл "Love One Another", выпущенный в 2021 году, включал в себя contributions от членов семьи Джексон, в том числе Крис Дженнер, Ким Кардашьян и его сыновья Тадж, ТД и Тарри. Троица также сформировала группу 3T, которой Тито управлял, и была в центре внимания реалити-шоу "The Jacksons: Next Generation" в 2015 году.

Несмотря на проблемы со здоровьем сердца, любовь Тито к музыке оставалась незыблемой, как показывает его сотрудничество над последним синглом "Love One Another" в 2021 году. В последние месяцы перед своей кончиной Тито и его братья Джеки и Марлон продолжали очаровывать публику своими выступлениями как The Jacksons, демонстрируя их долговечное наследие в музыкальной индустрии.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.
Общество

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт.

Оскорбительное заявление Трампа вызывает страстную реакцию сторонников Тейлор Свифт. С более чем 100 миллионами поклонников в социальных сетях, музыкальная сенсация Тейлор Свифт - это тот человек, которого политики США, скорее всего, захотят избежать оскорбления. Однако бывший президент Дональд Трамп, похоже, проигнорировал это правило. Ответ фанатов Свифт был быстрым. Фанаты Свифт

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.
Общество

Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе.

Билл Каулиц рекламирует использование шерсти гомосексуальных овец в своей рекламе. Гомосексуальность у животных, в том числе у овец, распространена и часто остается незамеченной. По данным, около 8% баранов демонстрируют гомосексуальные наклонности. Как правило, таких баранов считают неэффективными для разведения и часто они встречают раннюю смерть. Однако на ферме "Радужная

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
В Дублине, Ирландия, 28 июня 2024 года, Дэвид НАVARРО и Перри ФЕРРАР, оба из Jane's Addiction,...
Общество

Из-за опасений со стороны членов группы, Jane's Addiction отменяет оставшиеся даты тура, с акцентом на благополучие их фронтмена Перри Фаррелла.

После недавней ссоры за кулисами между членами группы Перри Фаррелом и Дэвидом Наварро из Jane's Addiction запланированные концерты группы отменены.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно