К сожалению, Тито Джексон, брат Майкла Джексона, скончался.

В 70-х годах Тито Джексон был ключевой фигурой в создании музыкального гиганта The Jackson 5, в который входили его брат Майкл и другие члены семьи. После их расставания Тито, как и его брат Майкл, продолжал заниматься музыкой. Недавно он выступал на сцене в Мюнхене. К сожалению, Тито, в возрасте 70 лет, ушел из жизни.

Об этом сообщил племянник Тито, Сигги Джексон, журналу "People". По данным "Entertainment Tonight", Тито скончался 15 сентября от осложнений после инфаркта.

Перед своей внезапной кончиной Тито объединился со своими братьями Джеки и Марлоном для выступлений вживую как The Jacksons. Летом они выступали в Шотландии, Калифорнии и Англии. 10 сентября они выступили в Circus Krone в Мюнхене, единственном немецком концерте на их туре. Братья также посетили трогательный tribuт в память о своем покойном брате Майкле Джексоне в этом месте. Тито поделился своими чувствами в Facebook, выразив благодарность за это особое место, которое празднует память Майкла, а также их общее наследие.

Пионер The Jackson 5

The Jackson 5 была основана в 70-х годах Тито вместе с Майклом, Джеки, Джермейном и Марлоном (с последующим добавлением Рэнди Джексона). Семейная поп-группа добилась успеха с такими песнями, как "I Want You Back", "ABC" и "I'll Be There". В 1997 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла и даже получили звезду на Аллее славы в Голливуде.

Тито также начал сольную карьеру и выпустил два студийных альбома. В интервью журналу "Blues Blast" в 2021 году он поделился своей мечтой вернуться на сцену и создать музыку, сказав: "Я провел большую часть своей жизни, играя материал Jackson 5, но в моей семье блюз был нашей основной музыкой. Я просто хотел импровизировать, но не мог найти профессионалов, с которыми можно было бы сотрудничать".

Его последний сингл "Love One Another", выпущенный в 2021 году, включал в себя contributions от членов семьи Джексон, в том числе Крис Дженнер, Ким Кардашьян и его сыновья Тадж, ТД и Тарри. Троица также сформировала группу 3T, которой Тито управлял, и была в центре внимания реалити-шоу "The Jacksons: Next Generation" в 2015 году.

Несмотря на проблемы со здоровьем сердца, любовь Тито к музыке оставалась незыблемой, как показывает его сотрудничество над последним синглом "Love One Another" в 2021 году. В последние месяцы перед своей кончиной Тито и его братья Джеки и Марлон продолжали очаровывать публику своими выступлениями как The Jacksons, демонстрируя их долговечное наследие в музыкальной индустрии.

