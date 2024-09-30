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К сожалению, советник по долгам RTL Питер Цвегат скончался.

 and  Yaroslav Smith
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К сожалению, советник по долгам RTL Питер Цвегат скончался.

Петер Цвегат, известный финансовый эксперт, стоявший за форматом RTL "Без долгов", трагически скончался в возрасте 74 лет. Кёльнский вещатель почтительно признал его "страсть и сострадание". С 2007 по 2019 год Цвегат служил финансовым консультантом и советником по долгам, поделившись своими знаниями в почти 140 эпизодах и различных телепередачах. RTL объявила о его внезапной и неожиданной смерти 9 августа. Похороны прошли в частном порядке с участием близких родственников и друзей, как сообщает RTL.

Маркус Кюттнер, главный развлекательный директор RTL, вспоминает влияние Цвегата, saying, "Петер Цвегат помог многим людям построить свою жизнь благодаря своей неустанной преданности и состраданию. Его талант к упрощению сложных финансовых вопросов и предложению реальных решений был поистине выдающимся. Он навсегда останется уникальным экспертом и доступным человеком." Выражая свои соболезнования, Кюттнер написал, "Наши мысли с женой Цвегата и его друзьями."

"Неземные знания"

По словам Кюттнера, Цвегат превратил свой "глубокий опыт и неземные знания" в дома миллионов зрителей через "Без долгов". Во время работы с RTL Цвегат стал популярен благодаря своему "сострадательному подходу". Как советник по долгам, он вселял надежду и предлагал выход из финансового кризиса для многих: "Его достижения в сфере телевидения были неоспоримыми, и его вклад был высоко оценен."

В честь Петера Цвегата RTL вносит изменения в программирование. Отдельные эпизоды "Без долгов" будут транслироваться на RTLUp в 20:15 и 13:05 каждую субботу.

Петер Цвегат продемонстрировал свой "глубокий опыт и неземные знания" в финансовой экспертизе через развлекательный и образовательный формат "Без долгов", достигнув многих зрителей дома. Маркус Кюттнер, главный развлекательный директор RTL, признал положительное влияние Цвегата на множество жизней, не только как финансового консультанта, но и как сострадательного и любящего человека.

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