К сожалению, шесть человек погибли в результате самых сильных ливней за последние десятилетия, пронесшихся по некоторым частям Центральной и Восточной Европы.

Медленно передвигающийся атмосферный низкое давление, названный Штормом Борис, обрушил месячную норму осадков на разные европейские исторические города, такие как Вена, Братислава и Прага. Этот упорный дождь продолжался до воскресенья.

К сожалению, один человек погиб от утопления в Клодзком воеводстве, юго-западной Польше, как сообщает Рейтер в воскресенье. Аналогично, пожарный погиб при исполнении служебных обязанностей в Нижней Австрии, Австрия, с представителем пожарной службы подтвердившим печальную новость CNN.

Этому несчастному случаю предшествовали четыре смерти в Румынии, где непрерывные дожди оставили многих людей в затопленных районах.

"Влияние было наиболее сильным в семи местах", - сказал министр внутренних дел Румынии Кӑтӑлин Предою CNN affiliate Antena 3. "Там уже вмешались, чтобы спасти 95 человек. К сожалению, четыре человека были найдены мертвыми в своих домах или дворах".

В пострадавших округах были активированы службы экстренной помощи, когда власти предупредили о самом сильном дожде за столетие за предыдущие 24 часа.

Реки в Польше и Чехии вышли из берегов. В Клодзком воеводстве, юго-западной Польше, было эвакуировано 1600 человек, когда местные реки достигли рекордного уровня и вышли из берегов. Клодзко, город с населением 25 000 человек, частично ушел под воду в воскресенье.

Премьер-министр Дональд Туск обратился к СМИ в воскресенье, назвав ситуацию "необычайно драматической" и "самой драматической в Клодзком воеводстве", как сообщает Рейтер.

"Я призываю жителей сотрудничать с службами спасения, когда выдаются приказы об эвакуации", - добавил Туск.

В Чехии ожидается дальнейшее наводнение, где власти приказали обязательную эвакуацию в определенных районах. Видео, выпущенное Чешской службой пожарной охраны и спасения, показало затопленные улицы в южном муниципалитете Бенешов над Черной, где две женщины проигнорировали приказы об эвакуации и им пришлось вызвать лодку для спасения.

В Германии, в частности в юго-западных и восточных землях, готовятся к наводнениям, где выпущены предупреждения о наводнениях для рек в земле Саксония.

Сильные дожди привели к повышению уровня воды в различных реках в соседней Австрии, что привело к отправке спасательных команд в пострадавшие районы. Многие муниципалитеты в Нижней Австрии объявили чрезвычайное положение, когда сильные дожди продолжались в течение всего воскресенья.

Предупреждения высшей степени тяжести, называемые "красными тревогами", были выпущены для определенных регионов в Польше, Германии, Чехии, Австрии и Словакии. Эти предупреждения включают "интенсивные метеорологические явления" и "вероятен значительный ущерб", как указано в Meteoalarm.

В CNN meteorologists Taylor Ward, Allison Chinchar и Elliana Hebert внесли свой вклад в этот отчет.

Несмотря на широкомасштабное наводнение и значительный ущерб по всей Европе, международные усилия по оказанию помощи уже начались, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Например, Германия пообещала €10 миллионов в виде чрезвычайной помощи пострадавшим странам.

Сильные дожди и последующие наводнения не обошли стороной мировую сцену, с частыми и интенсивными экстремальными погодными явлениями, вызывающими озабоченность по поводу изменения климата и его воздействия на нашу планету.

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