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К сожалению, профессиональный борьба Сид Юди скончался.

Его жизнь была ограничена семьюдесятью тремя годами.

 and  Wendy Allen
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К сожалению, профессиональный борьба Сид Юди скончался.

В мире реслинга опечалены уходом Сидни Эуди. В возрасте 63 лет американский реслер распрощался с этим миром, как подтвердил его сын Ганнер в социальных сетях. Ганнер написал: "С тяжёлым сердцем я сообщаю о кончине моего отца, Сида Эуди, после продолжительной борьбы с раком. Человек силы, любви и сострадания, он будет сильно missed". Семья благодарна за "добрые мысли и молитвы в это время горя. Подробности похорон будут объявлены в ближайшее время."

Эуди, также известный как Лорд Громила, Сид Вишес, Сид Джастис или Психо Сид, дебютировал на реслинг-сцене в 80-х годах. Он принимал участие в различных реслинг-промоушенах, таких как World Championship Wrestling (WCW) и WWE, в которую он подписал контракт в 1991 году и боролся с Халком Хоганом и другими. Он неоднократно выигрывал титул WWF World Heavyweight Championship и WCW World Heavyweight Championship.

Эуди получил серьезную травму в WCW в 2001 году. Он вернулся в WWE в 2012 году, после 15-летнего перерыва, и появился на Monday Night RAW. Мир реслинга чтит его дух, вспоминая его как выжившего, который боролся с невзгодами. Эуди оставляет после себя любящую жену и двоих сыновей, чтобы беречь его память.

Почитая наследие

WWE почтила Сидни Эуди, показав фотографии из его карьеры в реслинге, написав: "WWE помнит жизнь и влияние Сира Сида на мир реслинга". Они также выразили свои соболезнования, написав: "WWE выражает свои deepest sympathies семье, друзьям и поклонникам Сида Эуди".

Звезда реслинга Шон Майклз поделился своими чувствами, сказав: "Меня огорчает известие о смерти Сида Эуди. Его персонаж сыграл важную роль в создании 'Сердцеbroken Kid'. Его работа, наследие и влияние будут продолжать вдохновлять индустрию реслинга на годы вперед".

Легендарный коллега по реслингу Букер Т выразил свои эмоции по поводу фотографии Эуди, сказав: "Я не могу поверить, что моё путешествие в WCW было бы возможно без Сида Вишеса. Его влияние на этот бизнес измеряется, и он проложил путь для многих других. Мои мысли с его семьёй в это трудное время".

Несмотря на его мужественную борьбу против рака, к сожалению, Сидни Эуди, влиятельный реслер, известный как Лорд Громила, Сид Вишес и Психо Сид, сдался своей болезни в возрасте 63 лет. Его уход будет сильно ощущаться в сообществе реслинга, которое видело, как он завоевал множество чемпионских титулов, в том числе титул WWF World Heavyweight Championship и WCW World Heavyweight Championship.

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