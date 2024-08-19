К сожалению, предыдущий представитель команды Ронни Борчерс скончался.

Eintracht Frankfurt опечален уходом своего легендарного представителя, Рональда "Ронни" Борчерса. Бывший нападающий покинул этот мир в воскресенье, вскоре после своего 67-летия. О грустной новости сообщили родственники в социальных сетях, оставив ейнтрахтскую семью в глубокой скорби и благодарности за время, проведенное с Борчерсом. Причина его смерти не разглашается.

Борчерс, носивший ейнтрахтскую форму с 1975 по 1984 год, был неотъемлемой частью легендарной команды Ейнтрахта вместе с Берндом Хёльценбайном, Бруно Пецеем, Берндом Никелем, Карлом-Хайнцем Кёрбелем и Ча Бум-куном. Команда знаменита своей победой над "Боруссией Мёнхенгладбах" в финале Кубка УЕФА 1980 года и завоеванием Кубка Германии в следующем году в Берлине. Борчерс забил промежуточный гол в лиде 2:0, который в конечном итоге перерос в победу 3:1 над 1. FC Kaiserslautern. Позже Борчерс играл за другие команды Бундеслиги, такие как "Альмания Билефельд" и "Вальдхоф Маннхайм", прежде чем уйти на пенсию.

"Награда - часть моей сущности"

После ухода другого великого игрока ейнтрахтской команды 1980-х годов Бернда Хёльценбайна в апреле прошлого года и ухода чемпиона мира Юргена Грабовски в марте этого года, еще один ейнтрахтский легенда, Бернд Никель, также покинул этот мир несколько лет назад. Борчерс, выступая на похоронах Хёльценбайна, сказал о глубоком влиянии внезапного ухода своих друзей: "Все происходит слишком быстро, и это так грустно", - сказал Борчерс, оставив в трауре оставшихся товарищей по команде и весь клуб.

Спортивное наследие Борчерса было источником гордости для франкфуртцев. Во время беседы с газетами из группы Rhine-Main Verlag Борчерс поделился: "По мере моего старения я часто задумываюсь о том, что часть меня остается через эту награду. Возможно, кто-то, проходя мимо моей могилы на кладбище, вспомнит меня как часть победы Ейнтрахта в Кубке Европы 1980 года".

После блестящей карьеры Борчерс тренировал команды, такие как FSV Frankfurt и Kickers Offenbach. В последнее время Борчерс служил одним из восьми бренд-амбассадоров Ейнтрахта и регулярно играл в традиционной команде клуба. Кроме того, Борчерс представлял Германию шесть раз в национальной команде.

Несмотря на вклад Борчерса в успех ейнтрахтского футбола, включая забитый промежуточный гол в финале Кубка УЕФА 1980 года, команда сейчас столкнулась с новой задачей без своего легендарного представителя. В tribuute Борчерсу его бывший товарищ по команде Бернд Хёльценбайн сказал: "Для Ронни футбол был больше, чем просто игрой. Это была часть его идентичности, часть его сущности".

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