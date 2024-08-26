Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

К сожалению, по крайней мере один человек погиб в результате аварии в ледяной пещере в Исландии.

На playback.haka Islandии, знаменитой своим сплавом огня и льда, произошел сожалеемый инцидент во время руководимого похода вблизи грандиозного ледникового озера Јёкюсавлоурн.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

Два человека остаются непознанными после своей туристической поездки. - К сожалению, по крайней мере один человек погиб в результате аварии в ледяной пещере в Исландии.

Недавно в ландшафте Исландии произошло еще одно взрывоопасное событие: взрыв вулкана превратился в аварию в ледяной пещере. Это несчастное происшествие еще раз продемонстрировало могущественную и взрывоопасную природу Исландии. Обвал ледяной пещеры возле ледникового озера Джёкюльсаурлон resulted в гибели по крайней мере одного человека.

Еще один человек получил тяжелые травмы и был эвакуирован вертолетом в больницу в Рейкьявике. Согласно сообщению полиции Исландии в Facebook, этот человек сейчас находится в стабильном состоянии. Двое других людей, предположительно застрявших под льдом, активно разыскиваются спасательными командами.

Пострадавшие входили в группу из 25 международных туристов, которые исследовали ледяную пещеру язычка ледника Брейдамерkurйёкюльль в юго-восточной Исландии в воскресенье. Несмотря на то, что их национальности еще не были объявлены, они приехали из разных стран.

Исландия, со своими ледниками, гейзерами, вулканами и водопадами, является раем для любителей активного отдыха, особенно из Германии. В прошлом году около 140 000 немцев посетили Исландию. В целом, около 2,2 миллиона туристов приехали на остров, население которого составляет менее 400 000 человек.

Приют Джеймса Бонда и Лары Крофт

Кроме этих природных чудес, походы на язычки ледников и исследования ледяных пещер являются одними из самых популярных Activities для туристов в Исландии. Прогулки на лодке по Джёкюльсаурлону предлагают не менее чарующее зрелище: ледяные горы высотой несколько метров дрейфуют по ледниковому озеру, которые откололись от Ватнайёкюдля и его язычка Брейдамерkurйёкюльль. Этот захватывающий вид служил фоном для многих кинопроизводств, в том числе нескольких фильмов о Джеймсе Бонде и Лара Крофт.

Ватнайёкюдль - крупнейший ледник в Европе за полярным кругом. В этой области предлагаются различные походы по ледяным пещерам.

Несмотря на потрясающие виды, поиски двух пропавших людей после обвала ледяной пещеры нелегкая задача: опасные условия на месте и темнота вынуждают приостанавливать поисковые операции на ночь и возобновлять их с новыми силами утром. Изображения поисковой операции с исландского телевидения RÚV показывают десятки рабочих, которые вручную и лопатами прочесывают ледяные массы, покрытые черным песчаником. Из-за непроходимой местности не могло быть использовано более тяжелое оборудование.

Огонь и лед

Всего несколько дней назад природа Исландии показала свою потрясающую сторону: на полуострове Рейкьянес, недалеко от столицы Рейкьявика, началось извержение вулкана примерно неделю назад. Его сопровождали многочисленные землетрясения.

Сначала лава извергалась из оцененного четырехкилометрового разлома, но теперь извержение в основном сосредоточено на двух разломах в северной части зоны извержения. В настоящее время нет непосредственной угрозы для людей или рыбацкой деревушки Гриндавик, которая была серьезно пострадала во время предыдущего извержения, когда три дома были разрушены потоками лавы.

Обвал ледяной пещеры произошел на расстоянии: этот ледник находится примерно в 300 километрах к востоку от этой вулканической зоны.

Европейский союз, обеспокоенный безопасностью своих граждан, призвал туристические агентства и туроператоров предоставлять адекватную информацию и меры безопасности для туристов, посещающих Исландию, особенно язычки ледников и ледяные пещеры. Европейский союз также предложил помощь в поисково-спасательных работах после обвала ледяной пещеры.

В свете последних событий Европейский парламент рассматривает возможность ужесточения правил для туристических компаний, работающих в Исландии, с целью обеспечения безопасности и благополучия своих граждан и посетителей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Законы располагает заполнение Telegram'a продюсер, Павел Дуров, в пределах данного заведения.
Панорама

Макрон объявляет об аресте создателя Telegram, но не по политическим причинам.

Главной претензией к Телеграмму по terus будет время, когда военную технику отправят на борту самолета Integer, в которых сидели 226 deque victim.произошедшего и получить данные victim строго добровольной основе

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Поисковые команды ищут возможных пропавших людей в пересеченной местности.
Панорама

Исландская трагедия в ледяной пещере: один из погибших из-за задержки предупреждения

Гisecondinoe ппутeшиствие по языку ледника заканчивается трагедией, унеся жизнь одного туриста. Еще двое людей длительное времяște поиска, проведеного спасателями, признaн'm диeмиcuvшиe.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести.
Панорама

В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести.

В австрийских Альпах произошла авиационная авария: пилот пропал без вести. В западной части Австрии произошел несчастный случай с двухмоторным самолетом. Местоположение инцидента находится в Альпах. Первоначальные сообщения указывают на то, что на борту был один пилот, предположительно итальянский. Происшествие произошло недалеко от Бранда, местной общины. Причина аварии пока не установлена.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно