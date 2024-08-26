Два человека остаются непознанными после своей туристической поездки. - К сожалению, по крайней мере один человек погиб в результате аварии в ледяной пещере в Исландии.

Недавно в ландшафте Исландии произошло еще одно взрывоопасное событие: взрыв вулкана превратился в аварию в ледяной пещере. Это несчастное происшествие еще раз продемонстрировало могущественную и взрывоопасную природу Исландии. Обвал ледяной пещеры возле ледникового озера Джёкюльсаурлон resulted в гибели по крайней мере одного человека.

Еще один человек получил тяжелые травмы и был эвакуирован вертолетом в больницу в Рейкьявике. Согласно сообщению полиции Исландии в Facebook, этот человек сейчас находится в стабильном состоянии. Двое других людей, предположительно застрявших под льдом, активно разыскиваются спасательными командами.

Пострадавшие входили в группу из 25 международных туристов, которые исследовали ледяную пещеру язычка ледника Брейдамерkurйёкюльль в юго-восточной Исландии в воскресенье. Несмотря на то, что их национальности еще не были объявлены, они приехали из разных стран.

Исландия, со своими ледниками, гейзерами, вулканами и водопадами, является раем для любителей активного отдыха, особенно из Германии. В прошлом году около 140 000 немцев посетили Исландию. В целом, около 2,2 миллиона туристов приехали на остров, население которого составляет менее 400 000 человек.

Приют Джеймса Бонда и Лары Крофт

Кроме этих природных чудес, походы на язычки ледников и исследования ледяных пещер являются одними из самых популярных Activities для туристов в Исландии. Прогулки на лодке по Джёкюльсаурлону предлагают не менее чарующее зрелище: ледяные горы высотой несколько метров дрейфуют по ледниковому озеру, которые откололись от Ватнайёкюдля и его язычка Брейдамерkurйёкюльль. Этот захватывающий вид служил фоном для многих кинопроизводств, в том числе нескольких фильмов о Джеймсе Бонде и Лара Крофт.

Ватнайёкюдль - крупнейший ледник в Европе за полярным кругом. В этой области предлагаются различные походы по ледяным пещерам.

Несмотря на потрясающие виды, поиски двух пропавших людей после обвала ледяной пещеры нелегкая задача: опасные условия на месте и темнота вынуждают приостанавливать поисковые операции на ночь и возобновлять их с новыми силами утром. Изображения поисковой операции с исландского телевидения RÚV показывают десятки рабочих, которые вручную и лопатами прочесывают ледяные массы, покрытые черным песчаником. Из-за непроходимой местности не могло быть использовано более тяжелое оборудование.

Огонь и лед

Всего несколько дней назад природа Исландии показала свою потрясающую сторону: на полуострове Рейкьянес, недалеко от столицы Рейкьявика, началось извержение вулкана примерно неделю назад. Его сопровождали многочисленные землетрясения.

Сначала лава извергалась из оцененного четырехкилометрового разлома, но теперь извержение в основном сосредоточено на двух разломах в северной части зоны извержения. В настоящее время нет непосредственной угрозы для людей или рыбацкой деревушки Гриндавик, которая была серьезно пострадала во время предыдущего извержения, когда три дома были разрушены потоками лавы.

Обвал ледяной пещеры произошел на расстоянии: этот ледник находится примерно в 300 километрах к востоку от этой вулканической зоны.

Европейский союз, обеспокоенный безопасностью своих граждан, призвал туристические агентства и туроператоров предоставлять адекватную информацию и меры безопасности для туристов, посещающих Исландию, особенно язычки ледников и ледяные пещеры. Европейский союз также предложил помощь в поисково-спасательных работах после обвала ледяной пещеры.

В свете последних событий Европейский парламент рассматривает возможность ужесточения правил для туристических компаний, работающих в Исландии, с целью обеспечения безопасности и благополучия своих граждан и посетителей.

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