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К сожалению, молодые люди умирают, падая с высокого здания, что является ужасным несчастьем

Во время необнаруженной возможности молодой человек тайно проник на балкон небоскрёба, что привело к прискорбному инциденту.

 and  John Stellmacher
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К сожалению, четырехлетний ребенок погиб в результатеennessee несчастного случая: он упал с...
К сожалению, четырехлетний ребенок погиб в результатеennessee несчастного случая: он упал с балкона.

- К сожалению, молодые люди умирают, падая с высокого здания, что является ужасным несчастьем

4-летний ребенок трагически погиб на день после падения с балкона высотного здания в Хайдельберге. Полиция подтвердила эту печальную новость. После падения с седьмого этажа в прошлую пятницу ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами и сразу же прооперировали. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь ребенка, и он скончался в субботу, как сообщается.

Полиция квалифицировала инцидент как трагическое несчастье, ссылаясь на предварительные данные. 4-летний ребенок якобы воспользовался моментом, когда остался без присмотра, пока его мать была в ванной, сказал представитель. Ребенок смог открыть окно в гостиной, ведущее на балкон, и забрался на него.

Пятнадцатиметровый прыжок

Оттуда он забрался на перила высотой около метра, потерял равновесие и упал более чем на 15 метров. Нет никаких признаков неправомерных действий или халатности в отношении безопасности ребенка. Отец отсутствовал на работе во время инцидента.

В таких ситуациях полиция всегда проверяет наличие внешнего неправомерного поведения, сказал представитель. Для этого офицеры осмотрели квартиру 4-летнего ребенка и проверили, соответствуют ли травмы ребенка последовательности событий.

Подобные инциденты продолжают происходить. В конце прошлого года 9-летний ребенок упал и погиб с высотного здания в Берлине. В июле 2023 года 10-летний ребенок упал из окна высотного здания в Берлине и погиб. В обоих случаях не было обнаружено признаков внешнего вмешательства.

Опечаленная мать ребенка была утешена соседями после того, как узнала о трагической судьбе своего ребенка. Несмотря на многочисленные меры безопасности, инциденты с падением детей с высоты продолжают происходить.

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