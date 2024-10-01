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К сожалению, легенда бейсбола Питер Роуз скончался.

Изначальная Документация, Последствовавшие Полемика, Связанная с Подтасовками Результатов

 and  Katherine Bradley
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К сожалению, легенда бейсбола Питер Роуз скончался.

Легенда бейсбола Пит Роуз, известный как Король хитов, ушёл из жизни в 83 года. Его карьера была запятнана скандалом с азартными играми, но он нашёл искупление в другом виде спорта.

Несмотря на то, что Пит Роуз удерживает рекорд Главной лиги бейсбола по количеству хитов, его тренерская карьера закончилась скандалом, связанным с азартными играми, что привело к пожизненной дисквалификации. Ранее известный как Питер Эдуард Роуз-старший, трехкратный чемпион Мировой серии, ушёл из жизни в возрасте 83 лет.

"Сообщество МЛБ, а также его поклонники и город Цинциннати скорбят об уходе Пита Роуза - человека, полного величия, стойкости и решительности на поле", - заявило МЛБ в заявлении. "Пусть он покоится с миром".

"Я прошёл через ад, одетый в бензин, чтобы играть в бейсбол", - знаменито сказал Роуз. Большинство владельцев "Редс" Боб Кастеллини назвал его одним из самых упорных конкурентов, которых когда-либо видел бейсбол. "Давайте не забудем, чего он добился".

Роуз сыграл в 3562 матчах, набрал 4256 хитов и выходил на биту 15,890 раз - все эти показатели являются рекордами. Родившийся в Цинциннати, многосторонний аутфилдер стал первым в "Редс" по многим статистическим категориям, в том числе по количеству игр (2722) и хитов (3358). Роуз провёл 24 года (1963-1986) в МЛБ, представляя "Филадельфию Филлис" и "Монреаль Экспос", прежде чем вернуться в "Редс" в 1984 году.

Роуз победил на Мировой серии дважды с Цинциннати и один раз с Филадельфией. В 1985 году он побил рекорд Тима Кобба по количеству хитов. Однако в 1989 году стало известно, что Роуз делал ставки на игры, управляя "Редс". Это было одно из самых тяжких преступлений в профессиональном бейсболе, сравнимое со скандалом "Чёрная соточка" 1919 года. Сначала Роуз отрицал эти обвинения, но позже признал их, получив пожизненный бан. Это помешало ему войти в Зал славы МЛБ.

В более позднем возрасте Роуз признался, что легально делал ставки на бейсбол. "Я не считаю ставки морально неправильными. Я даже не считаю ставки на бейсбол аморальными", - написал он в 2019 году. Он также получил поддержку Дональда Трампа, который в 2015 году задавался вопросом, почему Роуз не находится в Зале славы.

Роуз вызывал внимание в США из-за внебрачного ребёнка и поданных ложных налоговых деклараций, что привело к пятимесячному тюремному сроку. С 1998 по 2000 год Роуз ежегодно участвовал в WrestleMania, где очаровывал зрителей своими костюмами и юмористическими промо. В 2004 году Роуз был inducted в Зал славы WWE как первый знаменитость, вошедший в него.

Несмотря на запятнанную карьеру в бейсболе, Пит Роуз нашёл успех и искупление в мире спорта, в частности, в профессиональном бейсболе, перешедшем в реслинг. Во время событий WrestleMania с 1998 по 2000 год Роуз развлекал зрителей своими остроумными костюмами и промо, в итоге заслужив место в Зале славы WWE как первый знаменитость, вошедший в него.

После пожизненного запрета на участие в Главной лиге бейсбола из-за азартных игр Пит Роуз перешёл в реслинг и получил признание за свои харизматические выступления на различных событиях WrestleMania.

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