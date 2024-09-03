55-летний человек - К сожалению, известная певица Эла скончалась.

Elicia, известная под своим гражданским именем Михаэла Аhlrichs-Wedig, к сожалению, ушла из жизни 24 августа, как подтвердил ее родной город Вechта. Уве Ху́бнер, телеведущий, выразил свои соболезнования на Facebook, сказав: "К сожалению, это горькая правда." Ранее сообщалось о трибуте Ху́бнера на Facebook 26 августа.

Аhlrichs-Wedig была 55 лет. Ее уход стал шоком, согласно заявлению семьи. Заявление заканчивается цитатой из песни "Valerie’s Garten": "До следующей встречи в конце света". Частная похоронная служба состоится 20 сентября среди близких.

Ее самой известной песней была "До следующей встречи в конце света" в составе группы "Valerie’s Garten". Композиция длительное время находилась в немецких чартах, согласно MDR. Аhlrichs-Wedig также приняла участие в предварительном раунде конкурса песни "Евровидение" в 1997 году как сольный исполнитель, где заняла пятое место.

Пост в Facebook от Уве Ху́бнера

Вот невербальная интерпретация поста Ху́бнера в Facebook:

"Это трагическая и печальная ситуация, но Элиа больше нет с нами. Она была замечательным человеком, обладающим потрясающим голосом, настоящей звездой в трудные времена. Меня попросили выразить свои соболезнования, и я честью считаю сделать это."

Уве Хуëбнер выразил свои соболезнования в связи с уходом Элиа на Facebook, отразив свои чувства в посте. Многие люди, возможно, узнали о смерти Элиа из подтверждения в Facebook от ее родного города.

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