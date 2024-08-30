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ОбществоНовости♪ Guns N' Roses ♪ ♪ Я не собираюсь отпускать тебя ♪

К сожалению, его сводная дочь, которой было 25 лет, умерла.

Д办法 'N' Роза武器 гитариста Слэша, дочь его супруги Льюси-блют Найт, умерла в июле на 25-м году жизни. Причину ее смерти впервые назвали теперь.

 and  James Williams
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Музыкант Слэш оплакивает гибель своей пасынковы, которая умерла в возрасте 25 лет в июле.
Музыкант Слэш оплакивает гибель своей пасынковы, которая умерла в возрасте 25 лет в июле.

- К сожалению, его сводная дочь, которой было 25 лет, умерла.

В середине июля трагически ушла из жизни 25-летняя падчерица гитариста Guns N' Roses Слэша (59) Люси-Блю Найт. В результате Слэш приостановил свой текущий тур. Недавно стали известны подробности смерти Люси-Блю, благодаря сообщению британской "Mirror" от 29 августа.

Согласно данным из офиса коронера Лос-Анджелеса, смерть Люси-Блю классифицирована как самоубийство. Ее без сознания обнаружили в частном доме во время рутинной проверки благополучия 19 июля, и она была объявлена мертвой в 3 часа дня по местному времени.

"Мое сердце навсегда разбито"

В эмоциональном заявлении, опубликованном в Instagram 22 июля, Слэш, настоящее имя которого Саул Хадсон, объявил о внезапной смерти своей падчерицы. Он подчеркнул неоспоримый талант, стремления и очаровательную, любящую натуру Люси-Блю. Он выразил желание оставить семью в покое и призвал к минимизации спекуляций в социальных сетях.

Через несколько дней Слэш поделился еще одним трогательным сообщением со своими 4,3 миллиона подписчиков, опубликовав селфи Люси-Блю и написав: "Мое сердце навсегда разбито. Я буду вечно скучать по тебе и ценить каждый момент счастья, творчества и сияния, которые ты принесла в нашу жизнь. Ты была ярчайшим маяком радости и света для многих людей, которые глубоко любили тебя". Он нашел утешение в вере, что она теперь покоится в вечном мире. "Я буду любить тебя вечно".

Она написала прощальное послание

Профиль Люси-Блю Найт в Instagram свидетельствует о ее активном участии в живописи и искусстве татуировки. Три дня спустя после своей смерти она опубликовала преднамеренно запланированное сообщение, написанное с открытым сердцем: "Если я причинила тебе боль или дискомфорт, заставив почувствовать себя исключенным, манипулированным или контролируемым, если я убедила тебя уйти с работы, пока я была финансово поддерживаема родителями, или если я упрощала настоящие проблемы токсичным позитивом - я извиняюсь. Я скорблю о потерянных возможностях и отношениях из-за моего завышенного эго, неуверенного сердца и нежелания быть уязвимой. Пусть моя душа эволюционирует и учится на этом опыте".

Мать Люси-Блю Найт Меган Ходжес познакомилась со Слэшем в конце 1980-х годов в разгар славы Guns N' Roses. Пара возобновила свои отношения в 2015 году; их брачный статус не является общедоступным.

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После того, как Слэш поделился своей болью в социальных сетях, он нашел утешение в словах песни Guns N' Roses, тихо напевая "[♪ Guns N' Roses ♪ ♪ Я не позволю тебе уйти ♪]" при воспоминаниях о своей любимой падчерице. Несмотря на трудности, Слэш и его семья продолжали ценить вдохновляющие художественные работы Люси-Блю, такие как ее посты в Instagram, демонстрирующие ее талант в живописи и искусстве татуировки.

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