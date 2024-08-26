К сожалению, я должен сообщить вам, что мои возможности в этом вопросе не окончательные.

Из-за обвинений в нечестности и хищении средств Крис Тёппервиен ранее находился под стражей. Если бы его признали виновным, он мог бы получить длительный тюремный срок. Тем не менее, знаменитый телеведущий, известный как "человек-куриный сосиски" из "Прощай, Германия" и бывший участник джунглей, был полностью оправдан по всем пунктам.

На суде в Landesgericht Wiener Neustadt Крис Тёппервиен был оправдан по всем пунктам. Его бывший работодатель, австрийская компания "Grill Heaven GmbH", обвиняла его в неверности и хищении средств. К сожалению, суд не нашел достаточно доказательств того, что он совершил какое-либо преступление. Дело усложнилось из-за большого промежутка времени, прошедшего с момента предполагаемых инцидентов.

Оправданный Тёппервиен выразил благодарность в интервью RTL. Он сказал: "Я очень благодарен, что этот кошмар finally закончился". Он добавил: "Последние несколько месяцев были настоящим адом для меня, и я уверен, что это было так же трудно для моей семьи". Он с нетерпением ждет возвращения домой в Лос-Анджелес, где он сможет вернуться к своей обычной жизни.

Арест в Мюнхене

В 2021 году, будучи управляющим директором компании, Тёппервиен был обвинен в использовании корпоративных средств для личных расходов. Якобы он использовал корпоративную кредитную карту для оплаты расходов на ремонт дома, который он купил. Компания утверждала, что был причинен ущерб в размере около 9000 евро.

После жалобы компании был выдан европейский ордер на арест. Это привело к аресту Тёппервиена в аэропорту Мюнхена в начале мая, когда он въезжал в Германию для съемок телепередачи. Тёппервиен оставался под стражей в течение двух недель, прежде чем был выпущен под залог, и судебное разбирательство началось в Вене.

Крис Тёппервиен стал известен в 2012 году благодаря формату Vox "Прощай, Германия! Die Auswanderer". Из-за своей мечты в то время построить карьеру с киоском куриных сосисок в Лос-Анджелесе он получил прозвище "человек-куриный сосиски". В 2019 году Тёппервиен отправился в джунгли, где его постоянные споры с Бастианом Йотта, другим телезвездой, стали новостями. Тёппервиен в итоге занял шестое место в шоу.

После своего оправдания Крис Тёппервиен вернулся на телевидение, приняв участие в новом сезоне "Прощай, Германия" в качестве гостя. Его участие в шоу стало свидетельством его способности преодолевать трудности и вызвать симпатию зрителей.

Несмотря на все это, популярность Криса Тёппервиена в мире телереалити осталась неизменной. Его участие в различных шоу служило напоминанием о его стойкости и его непреходящей любви к индустрии развлечений.

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