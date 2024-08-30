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К сожалению, 33-летний водитель погибает от травм после столкновения.

В Гёрне 33-летний человек пытается опередить другого водителя со сверхскоростью, что приводит к столкновению лоб в лоб.

 and  Anthony Ross
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После происшествия 33-летний трагически скончался в больнице.
После происшествия 33-летний трагически скончался в больнице.

- К сожалению, 33-летний водитель погибает от травм после столкновения.

33-летний водитель погиб в результате жестокого лобового столкновения в Херне. Инцидент произошел в один из вечеров четверга, когда он неосторожно пытался обогнать другое транспортное средство, что привело к лобовому столкновению с встречным водителем, как сообщили в пятницу утром в полиции Бохума.

Машина 33-летнего водителя выехала на встречную полосу и врезалась в припаркованный автомобиль, а машина 49-летнего водителя съехала на тротуар. Оба водителя оказались заблокированы в своих автомобилях и нуждались в помощи спасателей. К сожалению, 33-летний водитель скончался в больнице от полученных травм.

49-летний водитель также получил серьезные травмы, как сообщили в полиции. По словам пожарной службы, его травмы были потенциально смертельными. Точная причина аварии на данный момент не установлена.

В результате этого несчастного случая были причинены значительные ущерб и травмы, в результате чего 33-летний водитель погиб в результате аварии. Даже 49-летний водитель получил серьезные травмы в результате столкновения.

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