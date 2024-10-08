К сожалению, 20 человек погибли в результате наводнений и оползней в Индии и Бангладеш.

В северо-восточном регионе Индии, в штате Мегалая и Бангладеш, по меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Офис главного министра сообщает, что эти погодные явления оставили за собой разрушения. С прошлой пятницы число жертв этих бедствий в регионе Гaro Hills возросло до 15.

С субботы управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Бангладеш зафиксировало пять смертельных случаев. Эти страны, состоящие в основном из речных дельт, являются местом слияния рек Ганг и Брахмапутра, которые текут к морю.

В начале этого месяца Непал пострадал от разрушительных наводнений, в результате которых погибли по меньшей мере 225 человек. Воды наводнений из Гималаев способствовали росту уровня воды в Индии и Бангладеш ниже по течению. В связи с продолжающимися дождями реки только продолжают расти.

Официальный представитель управления по ликвидации последствий стихийных бедствий в Бангладеш заявил: "Избыточные осадки и вода из верхнего течения реки вызвали это наводнение". Более 20 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Однако хорошая новость в том, что уровень воды начал спадать.

Во время муссонного сезона в Южной Азии, длящегося с июня по сентябрь, часто происходят катастрофические наводнения и оползни. Эксперты считают, что изменение климата усугубляет эти явления.

Несмотря на то, что уровень воды начал спадать, трагедия в Мегалая и Бангладеш продолжается, так как люди умирают от осложнений, связанных с наводнениями. Тяжелые дожди и наводнения оказали значительное влияние на регион, приведя к гибели людей и нарушению жизни сообществ.

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