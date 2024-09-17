Известные люди собираются, чтобы увидеть новую голливудскую аттракционную картину, в которой играют Рексхэм и Бирмингем.

Около 28 000 фанатов собрались на стадионе Сент-Эндрюс в понедельник на матч Лиги один по футболу, где присутствовали многие известные спортсмены, деятели кино и телевидения.

Это произошло благодаря тому, что обе команды недавно получили существенные инвестиции от известных американских инвесторов. Легенда НФЛ Том Брэди теперь является миноритарным акционером Блюз, а Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхени возглавили судьбу Врексхэма с момента приобретения клуба в 2021 году.

Брэди и МакЭлхени оба присутствовали на матче, который в итоге выиграла Бирмингем со счетом 3:1. Они даже обменялись шутливыми замечаниями в социальных сетях перед матчем. Среди присутствующих были знаменитости, такие как Дэвид Бекхэм и его сын Ромео. В какой-то момент МакЭлхени даже сделал видеозвонок со-владельцу Рейнольдсу, позволив фанатам увидеть разговор.

Звездное шоу добавило интриги матчу, который транслировался в прямом эфире на британском Sky Sports, что было необычно для матча третьего дивизиона.

Фанаты Бирмингема и Врексхэма уже привыкли к необычному в последние годы, что оправдано благодаря выгодному времени проведения матча.

"Это именно то, чего мы хотели, когда купили клуб", - сказал председатель Бирмингема Том Вагнер перед началом матча. "Мы хотели привнести эту энергию и волнение в наши матчи и создать атмосферу, в которой люди хотят участвовать. Хорошо, что люди дома могут насладиться этим и почувствовать эту энергию. Это говорит о многом об аппетитах английского футбола, что столько волнения вызывают две команды Лиги один в понедельник вечером".

Матч оправдал ожидания, Бирмингем совершил comeback после раннего гола соперника, а красная карточка для Кристьяна Биелика добавила драмы.

Врексхэм, который до этого был непобедимым в лиге, потерпел поражение, и хотя они все еще возглавляют Лигу один, им явно было трудно противодействовать силе и более высоким расходам Бирмингема.

Теперь Бирмингем отстает от Врексхэма только по разнице голов, сыграв на одну игру меньше. Если первый месяц сезона что-то значит, то эти две команды, возможно, будут бороться за повышение, когда встретятся снова 25 января.

Американский интерес

Увеличенный интерес американцев вызвал спекуляции о том, что этот матч может переехать в США в этом сезоне, но предложение было быстро отвергнуто лигой.

Генеральный директор Бирмингема Гарри Кук выразил энтузиазм по поводу возможной игры в США в будущем, но признал глубокие исторические и традиции английского футбола как препятствие.

В день матча легенда НФЛ Дж.Дж. Уатт, который сам владеет долей в английском клубе Бернли, выразил подобные чувства. "Очарование английского футбола заключается в его истории, традициях и страсти", - написал он в X, бывшем Twitter. "Эти клубы прошли испытание временем и останутся такими и после нашего ухода. Давайте модернизируем некоторые аспекты, если это необходимо, но давайте сохраним то, что делает его особенным".

Возбуждение на стадионе было очевидным, когда Tanto Brady, легенда НФЛ и миноритарный акционер Бирмингема, и Райан Рейнольдс, со-владелец Врексхэма, пришли поддержать свои команды в спортивных состязаниях, в частности, в футболе. Этот понедельник матч между Бирмингемом и Врексхэмом в Лиге один стал настоящим шоу благодаря звездному составу и высоким ставкам, которые были на кону.

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