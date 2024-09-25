Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Известный спортсмен предлагает оставить украденную олимпийскую медаль грабителю медалей в завещании после выздоровления

Из-за кражи его олимпийской золотой медали, расстроенный бывший венгерский фехтовальщик Ла́сло́ Чонгра́ди предложил завещать ценную награду ворую на случай, если она будет найдена.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Золотая медаль всегда Радости на Олимпиаде, якобы, была украдена из его дома 10 сентября.
Золотая медаль всегда Радости на Олимпиаде, якобы, была украдена из его дома 10 сентября.

Известный спортсмен предлагает оставить украденную олимпийскую медаль грабителю медалей в завещании после выздоровления

65-летний Чонгради завоевал золотую медаль Олимпиады в командном турнире по сабле на летних играх 1988 года в Сеуле, Южная Корея.

Однако гордостью его жизни стала эта медаль, которая была похищена, когда его дом был ограблен в ночь на 10 сентября, пока он спал.

"Я не могу расслабиться и праздновать последние две недели из-за постоянных напоминаний о моей украденной олимпийской медали", - признался Чонгради на сайте Sports Portal.

"Я бы отдал все этому негодяю, но я прошу только вернуть бесполезную безделушку, которая ничего не значит для него. Просто оставьте его в почтовом ящике, и я подумаю. Если хотите, по моей воле, она не попадет в музей; вместо этого я оставлю ее ему".

Чонгради сказал, что медаль была надежно спрятана в шкафу. Он продолжил: "Он мог взять другие ценные вещи, но нет объяснения, почему он сосредоточился только на этой медали. Он даже прикасался ко многим предметам, оставив несколько отпечатков пальцев, но, к сожалению, их невозможно идентифицировать. Я не знаю, как это объяснить: я не хочу ему навредить... мы обязательно договоримся".

Несмотря на свой олимпийский успех в фехтовании на саблях, энтузиазм Чонгради к другим видам спорта никогда не угасал. Рассказывая об этом случае, Чонгради выразил надежду, что вор вернется, чтобы посмотреть на события, которые он любил, в частности, спорт.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Брайан Рамос, игрок в третьей базе в «Чикаго Уайт Сокс», радуется их победе над Лос-Анджелес...
Спорт

Чикагские "Белые Соки" временно лишены титула худшей команды современной эры в бейсболе

Чикагские Уайт Сокс мастерски воспрепятствовали установлению современного рекорда МЛБ по самому высокому числу проигрышей в сезоне во вторник, одержав победу дома над Лос-Анджелес Энджелс.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Сабрина Ионеску маневрирует с баскетбольным мячом во время матча против Дрим прайз Атланты в...
Спорт

Встреча в полуфинале WNBA: Сабрина Ионеску из Нью-Йоркской Либерти и лучший игрок лиги А'я Уилсон организуют потенциальное противостояние

В плей-офф WNBA Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсес сыграют реванш финала 2023 года, где выделяются выступления Сjerneры Ионеску и А'лены Уилсон в своих сериях.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Родригус (отсутствует) может пропустить оставшиеся матчи сезона. Нечасто, но и Джуд Белингхем...
Спорт

Опасения среди влиятельных игроков о надвигающемся крахе

Опасения среди влиятельных игроков о надвигающемся крахе Не так, будто он не ждал этого. Родри провел впечатляющие 6107 минут на футбольных полях по всему миру с июля 2023 по июль 2024 года, что считает значительным. Однако он назвал это "слишком много" и даже заикнулся о возможной забастовке игроков.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Спорт

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы. Каковы последствия для болельщиков? Из-за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.
Политика

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН. 15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.
Общество

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году. Маите Келли обычно является частым гостем шлягерных шоу, но она планирует перемены на предстоящий год. Вместо частых появлений на телевидении она собирается сделать перерыв, обещая своим фанатам что-то захватывающее по возвращении. Перед своим возвращением, однако, ей нужно погрузиться в свою внутреннюю

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.
Политика

Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно