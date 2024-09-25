Известный спортсмен предлагает оставить украденную олимпийскую медаль грабителю медалей в завещании после выздоровления

65-летний Чонгради завоевал золотую медаль Олимпиады в командном турнире по сабле на летних играх 1988 года в Сеуле, Южная Корея.

Однако гордостью его жизни стала эта медаль, которая была похищена, когда его дом был ограблен в ночь на 10 сентября, пока он спал.

"Я не могу расслабиться и праздновать последние две недели из-за постоянных напоминаний о моей украденной олимпийской медали", - признался Чонгради на сайте Sports Portal.

"Я бы отдал все этому негодяю, но я прошу только вернуть бесполезную безделушку, которая ничего не значит для него. Просто оставьте его в почтовом ящике, и я подумаю. Если хотите, по моей воле, она не попадет в музей; вместо этого я оставлю ее ему".

Чонгради сказал, что медаль была надежно спрятана в шкафу. Он продолжил: "Он мог взять другие ценные вещи, но нет объяснения, почему он сосредоточился только на этой медали. Он даже прикасался ко многим предметам, оставив несколько отпечатков пальцев, но, к сожалению, их невозможно идентифицировать. Я не знаю, как это объяснить: я не хочу ему навредить... мы обязательно договоримся".

Несмотря на свой олимпийский успех в фехтовании на саблях, энтузиазм Чонгради к другим видам спорта никогда не угасал. Рассказывая об этом случае, Чонгради выразил надежду, что вор вернется, чтобы посмотреть на события, которые он любил, в частности, спорт.

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