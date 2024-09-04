Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСледующие

Известный противник: Защита прекращения конфликта в Газе служит Израилю

В Израиле, лидер оппозиции Яир Лапид Сторонник первая для изменения Фонд правительства. Он критикует incumbent лидирующие, утверждая их нежелание преследовать мир.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Известный противник: Защита прекращения конфликта в Газе служит Израилю

Глава оппозиции Яир Лапид из Израиля выступает за мирное решение конфликта в Газе. На платформе X он заявил: "Прекращение конфликта выгодно для Израиля". Лапид предложил соглашение с ХАМАС, которое также гарантировало бы освобождение заложников, все еще удерживаемых в Газе.

Лапид также выразил поддержку смене политической власти. "Пока это правительство остается у власти, война будет продолжаться", - заявил он. Он утверждает, что действующий режим не заинтересован в мире. Ранее правый радикал, министр полиции Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о своих планах положить конец тайным переговорам с ХАМАС о перемирии в войне в Газе. "Вести переговоры с убийцами неприемлемо", - сказал он.

Во время выходных военные объявили о обнаружении шести израильских заложников. СМИ сообщают, что заложники были убиты выстрелом в упор за 48-72 часа до вскрытия.

Близко к ста тысячам человек потребовали соглашение о спасении оставшихся заложников в Газе. Более протестов запланированы на среду. Родственники заложников обвиняют правительство в препятствовании соглашения.

Следующее заявление главы оппозиции Яира Лапида suggerst ceasefire in Gaza would benefit Israel. В своей критике действующего режима Лапид заявил, что пока действующее правительство остается у власти, конфликт будет продолжаться.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лица, продолжающие работать после достижения пенсионного возраста, могут претендовать на денежное...
Политика

Старолетний труд должен быть компенсирован увеличением пенсионных взносов.

Нехватка квалифицированных работников очевидна во многих экономических секторах. Предложено стимулировать старших сотрудников, обещая бонусы, чтобы продлить их трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Специалисты предлагают подвергнуть европейским правилам маркировки пищи тщательной проверке.
Политика

В настоящее время ЕС рассматривает возможность снижения налогов на продукты питания.

В настоящее время ЕС рассматривает возможность снижения налогов на продукты питания. Из-за протестов фермеров ЕС выдвинул предложение от своего экспертного совета. Оно включает в себя предложение о снижении налогов на продовольственные товары и введение нового этикетки для животноводства, чтобы поднять стандарты сельского хозяйства. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Активистка по климату Грета Тунберг задержана во время палестинской демонстрации
Политика

Активистка по климату Грета Тунберг задержана во время палестинской демонстрации

Активистка по климату Грета Тунберг задержана во время палестинской демонстрации Грета Тунберг, известная активистка климатического движения, часто присоединяется к про-палестинским демонстрациям. В Университете Копенгагена она присоединилась к группе, выступающей за прекращение сотрудничества с израильскими университетами, и была выведена с территории под охраной правоохранительных органов. Датские газеты "Politiken" и

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Впереди непростое время с финансовой точки зрения.
Политика

Значительно меняет свою перспективу существенным образом, как утверждает IfW.

Значительно меняет свою перспективу существенным образом, как утверждает IfW. Институт мировой экономики в Киле (ИМЭК) вновь предсказывает сокращение экономики в этом году. Исследователи существенно скорректировали свой экономический прогноз, предсказывая снижение ВВП на 0,1%, как было объявлено в среду. Летом институт ожидал небольшого роста на 0,2%. Прогноз на 2025

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Семьдесят пять лет празднования Кюррваурста
Гастрономический рай

Женщина-новатор разработала миниатюрный стейк, который впоследствии был приписан маленькому человеку.

Икона Currywurst празднует свой 75-летний юбилей: помимо того, что это любимое блюдо в ресторанах Берлина, оно пользуется мировой любовью.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.
Федеральные земли Германии

В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.

Тре-china Вильямс, недавно вышедший на площадку, сравнивается с Люком Сикмой, звездой, подобной Альбе-Иконе. Американец отмечает сходства в их тактике игры.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В течение 2017 года Джастин Теру и Дженнифер Энистон блистали на международных ковровыхarında в...
Общество

Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене.

Джастин Теру обсуждает свою бывшую relationship с Дженнифер Энистон - Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене. В течение примерно семи лет популярный голливудский дуэт Дженнифер Энистон (55) и Джастин Теру (53) живут раздельно после своего публичного расставания. В отличие от многих других распавшихся знаменитостей, их расставание было дружелюбным и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фрагменты затонувшего грузового судна 'Верность' были подняты.
Панорама

Застрявший грузовой вертолет " Верити " извлечен из морских глубин

Пять моряков погибли во время морской катастрофы в немецком заливе. Парусник 'Искренность' пошел ко дну и пролежал на дне океана несколько месяцев. Недавно плавучий кран成功 поднял затонувшее судно.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно