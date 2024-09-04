- Известный противник: Защита прекращения конфликта в Газе служит Израилю

Глава оппозиции Яир Лапид из Израиля выступает за мирное решение конфликта в Газе. На платформе X он заявил: "Прекращение конфликта выгодно для Израиля". Лапид предложил соглашение с ХАМАС, которое также гарантировало бы освобождение заложников, все еще удерживаемых в Газе.

Лапид также выразил поддержку смене политической власти. "Пока это правительство остается у власти, война будет продолжаться", - заявил он. Он утверждает, что действующий режим не заинтересован в мире. Ранее правый радикал, министр полиции Израиля Итамар Бен-Гвир заявил о своих планах положить конец тайным переговорам с ХАМАС о перемирии в войне в Газе. "Вести переговоры с убийцами неприемлемо", - сказал он.

Во время выходных военные объявили о обнаружении шести израильских заложников. СМИ сообщают, что заложники были убиты выстрелом в упор за 48-72 часа до вскрытия.

Близко к ста тысячам человек потребовали соглашение о спасении оставшихся заложников в Газе. Более протестов запланированы на среду. Родственники заложников обвиняют правительство в препятствовании соглашения.

Следующее заявление главы оппозиции Яира Лапида suggerst ceasefire in Gaza would benefit Israel. В своей критике действующего режима Лапид заявил, что пока действующее правительство остается у власти, конфликт будет продолжаться.

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