Известный нападающий прощается со спортом, публично плача

Прощание со слезами: Легендарный уругвайский футболист Луис Суарес прощается с национальной командой. Эмоции накалены, голоса дрожат. Однако отставка 37-летнего футболиста не является немедленной.

Еще один матч, и знаменитый уругвайский футболист Луис Суарес поставит точку в своей истории с национальной командой. 37-летний Суарес объявил о своем уходе из "Селесте" со слезами на глазах и выйдет на поле в 143-м международном матче против Парагвая в Монтевидео в пятницу.

"Мне трудно признать, но этот будет мой последний матч за национальную команду. Я много думал об этом, и сейчас кажется подходящим моментом", - объявил "Пistolero" о своем решении. "Я отдал все, что мог, национальной команде", - сказал он, голос дрожащий. "Но мне 37 лет, и следующий чемпионат мира еще далеко".

С 2007 года форвард забил 69 голов, что делает его рекордсменом Уругвая по количеству голов за национальную команду. Его самым значимым достижением был 2011 год на Кубке Америки. Тем не менее, его поведение вне поля часто становилось предметом заголовков. Наиболее известен случай, когда он укусил итальянского защитника Джорджио Кьеллини за плечо на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, что привело к девятиматчевой международной дисквалификации.

Суарес боролся с проблемами с коленом в последнее время, поэтому он был запасным для последней сенсации, Дарвина Нуньеса из Ливерпуля, на Кубке Америки. Однако его уход из клуба Интер Майами займет некоторое время. Там он играет вместе с аргентинским нападающим Лео Месси, с которым у него тесная дружба вне поля.

"Я продолжу наслаждаться футболом еще немного", - заявил Суарес, исключив возможность тренерской карьеры ("Я не хочу, я не буду"). В национальной команде Суарес прославился четвертым местом на чемпионате мира 2010 года, а также как бомбардир в Нидерландах с "Аяксом Амстердамом", в Англии с "Ливерпулем" и в Испании с "Барселоной".

После объявления о своем уходе из национальной команды легенда уругвайского футбола Луис Суарес готовится сыграть свой последний матч за "Селесте" против Парагвая. Несмотря на свой уход из международного футбола, Суарес продолжит играть вместе с аргентинским нападающим Лео Месси в своем клубе Интер Майами.

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