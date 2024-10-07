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Известный имение Бильтмор понесет значительный ущерб в определенных районах после разрушительного пути Хелен через Северную Каролину.

 and  Max Becker
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Мэнор Бillerie в отражен в пруде на территории в 2005 году. Замок получил умеренные повреждения...
Мэнор Бillerie в отражен в пруде на территории в 2005 году. Замок получил умеренные повреждения из-за Элены.

Известный имение Бильтмор понесет значительный ущерб в определенных районах после разрушительного пути Хелен через Северную Каролину.

Усадьба, в которой находится знаменитый Дворец Бiltmore, крупнейший частный дом в США, все еще оценивает последствия тропического шторма Хéléне. Этот процесс может занять некоторое время, как заявила усадьба в четверг.

Великолепный дом с 250 комнатами, а также виноградник, оранжерея и отели усадьбы, по-видимому, пострадали незначительно или вообще не пострадали от шторма, согласно Бiltmore. Однако вход и фермерские участки усадьбы пострадали от сильного наводнения и структурных повреждений нескольких зданий. К сожалению, несколько животных погибли во время шторма, но большинство выжило и учтено.

Лесные участки усадьбы, составляющие значительную часть собственности, пострадали от сильного ветра как на территории, так и на некоторых строениях. Рабочие неустанно расчищают дороги для начала ремонта.

Когда Бiltmore планирует открыться для посетителей?

Точная дата открытия усадьбы для гостей неясна, но предварительные оценки указывают на закрытие по крайней мере до 15 октября. Бiltmore будет предоставлять обновления о работе после этой даты по мере их поступления.

Управление Бунком, где расположена усадьба Бiltmore, неожиданно стало центром смертей и разрушений, вызванных Хéléне. На пятницу было сообщено о не менее 72 погибших в графстве Бунком, и более 78 000 домов и предприятий там все еще остаются без электроэнергии, почти через неделю после разрушительного натиска Хéléне.

Подстанция, обслуживающая деревню Бiltmore, популярное место, расположенное за пределами усадьбы, пострадала от катастрофических повреждений и потребует месяцев для ремонта, как заявила компания Duke Energy в пятницу.

"Уровень воды почти достиг пика этой подстанции", - объяснил представитель Duke Energy Билл Нортон. "Ремонт этой подстанции сам по себе займет три-четыре месяца. Мы не можем заставить наших клиентов терпеть такой длительный отключение, поэтому мы привезли мобильную подстанцию ​​мощностью 200 000 фунтов".

Мобильную подстанцию ​​ожидается запустить в работу к воскресенью. "Мы рыть новые места для проводки, чтобы убедиться, что она находится под землей и безопасна", - добавил Нортон.

Ожидается, что около 105 000 жилых и коммерческих объектов в западной части Северной Каролины будут испытывать длительные отключения электроэнергии после Хéléне, поскольку была разрушена жизненно важная инфраструктура, прогнозирует Нортон.

Что касается подстанции деревни Бiltmore, требующей месяцев для ремонта, Нортон упомянул, что команды попытаются "перестроить ее на более высокой высоте за пределами окружающей подстанции стены".

В свете ущерба путешественники могут отложить свои планы посетить усадьбу Бiltmore по крайней мере до 15 октября, как указано в объявлении усадьбы. Сильные погодные условия также привели к тому, что графство Бунком стало центром новостных сообщений, с более чем 72 смертельными случаями и более 78 000 домов и предприятий, все еще остающихся без электроэнергии.

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