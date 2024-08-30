- Известный игрок НХЛ неожиданно умер в возрасте 31 года

Джонни Гаудреау, родившийся в 1993 году и ушедший в 31 год, больше нет. Его команда НХЛ подтвердила эту печальную новость. Как сказано, "Коламбус Блю Джекетс потрясены и погружены в глубкую скорбь из-за этой невосполнимой трагедии". По данным американских источников, Гаудреау и его младший брат Мэтью погибли в результате дорожного происшествия недалеко от Сэлема, Нью-Джерси. Они якобы были там на свадьбе своей сестры.

Братья ехали на велосипедах, когда около 8:00 вечера их сбил автомобиль, как сообщил журналу "People" Нью-Джерси Стейт Полис. Происшествие произошло, когда водитель, предположительно находившийся под влиянием алкоголя, пытался обогнать другое транспортное средство. Личность была арестована по обвинению в двойном убийстве на дороге, но расследование продолжается.

Гаудреау был "исключительным хоккеистом" и "преданным супругом"

Семикратный участник Матча всех звёзд НХЛ Гаудреау, по словам Коламбус Блю Джекетс, был не только исключительным хоккеистом, но в первую очередь преданным супругом, отцом, сыном, братом и другом. Ушедший спортсмен, известный как "Джонни Хоккей", оставил после себя родителей, жену Мередит и детей Ноа и Джона.

Сообщение также упоминает, "Джонни играл в игру с неподражаемой энтузиазмом, и это было очевидно для любого, кто наблюдал за ним на льду. Он приносил подлинную страсть к хоккею во все места, где играл, от Бостонского колледжа до Калгари Флэймз и сборной США до Блю Джекетс. Он восхищал фанатов так, как мог только Джонни Хоккей".

Печальные новости о дорожно-транспортном происшествии Джона Гаудреау потрясли Коламбус Блю Джекетс и погрузили их в глубокую скорбь. По данным Нью-Джерси Стейт Полис и журнала "People", Гаудреау и его младший брат Мэтью попали в велосипедную аварию, в результате чего водитель, подозреваемый в нахождении под воздействием алкоголя, был обвинен в двойном убийстве на дороге.

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