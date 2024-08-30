Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиДТП

Известный игрок НХЛ неожиданно умер в возрасте 31 года

Трагический случай на дороге унес жизни звезд хоккея Джонни Гаудreau и его младшего братаMatthew.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

- Известный игрок НХЛ неожиданно умер в возрасте 31 года

Джонни Гаудреау, родившийся в 1993 году и ушедший в 31 год, больше нет. Его команда НХЛ подтвердила эту печальную новость. Как сказано, "Коламбус Блю Джекетс потрясены и погружены в глубкую скорбь из-за этой невосполнимой трагедии". По данным американских источников, Гаудреау и его младший брат Мэтью погибли в результате дорожного происшествия недалеко от Сэлема, Нью-Джерси. Они якобы были там на свадьбе своей сестры.

Братья ехали на велосипедах, когда около 8:00 вечера их сбил автомобиль, как сообщил журналу "People" Нью-Джерси Стейт Полис. Происшествие произошло, когда водитель, предположительно находившийся под влиянием алкоголя, пытался обогнать другое транспортное средство. Личность была арестована по обвинению в двойном убийстве на дороге, но расследование продолжается.

Гаудреау был "исключительным хоккеистом" и "преданным супругом"

Семикратный участник Матча всех звёзд НХЛ Гаудреау, по словам Коламбус Блю Джекетс, был не только исключительным хоккеистом, но в первую очередь преданным супругом, отцом, сыном, братом и другом. Ушедший спортсмен, известный как "Джонни Хоккей", оставил после себя родителей, жену Мередит и детей Ноа и Джона.

Сообщение также упоминает, "Джонни играл в игру с неподражаемой энтузиазмом, и это было очевидно для любого, кто наблюдал за ним на льду. Он приносил подлинную страсть к хоккею во все места, где играл, от Бостонского колледжа до Калгари Флэймз и сборной США до Блю Джекетс. Он восхищал фанатов так, как мог только Джонни Хоккей".

Печальные новости о дорожно-транспортном происшествии Джона Гаудреау потрясли Коламбус Блю Джекетс и погрузили их в глубокую скорбь. По данным Нью-Джерси Стейт Полис и журнала "People", Гаудреау и его младший брат Мэтью попали в велосипедную аварию, в результате чего водитель, подозреваемый в нахождении под воздействием алкоголя, был обвинен в двойном убийстве на дороге.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На Венецианском международном кинофестивале Анджелина Джоли выражает желание покинуть Лос-Анджелес,...
Общество

Несмотря на все усилия, она в настоящее время остается застрявшей в Лос-Анджелесе.

Энджилини Джоли заинтересована в том, чтобы уехать из Лос-Анджелеса, но указывает на потенциальные препятствия в виде судебных разбирательств по ее разводу с Брэдом Питтом

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Таллула Уиллис делится своими мыслями о своем отце, Брюсе Уиллисе.
Общество

Состояние здоровья Брюса Уиллиса усиливает чувство привязанности к нему.

Состояние здоровья Брюса Уиллиса усиливает чувство привязанности к нему. Некоторое время назад актер-герой Брюс Уиллис, известный по фильмам вроде "Крепкий орешек", ушел из публичной жизни из-за проблем со здоровьем. Его поклонники следят за новостями о его состоянии через сообщения от семьи после того, как ему диагностировали фронтотемпоральную деменцию.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
С каждым новым членом семьи родители становятся щедрее.
Общество

Начинаем выбор детского гарнитура: песчаные и травяные жареные деликатесы

Между шоколадкой и представителем класса: Разнообразные радости и вызовы семейной жизни numerous. краткий обзор предоставляется через наши выбранные Туре в неделю.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным
Панорама

В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным

После недели после инцидента в Солингене женщина с ножом напала на людей на автобусе, который направлялся на городской праздник в Зигене.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Записанный звук немецкого военного самолета в атмосфере Ньямби
Главные темы

Возвращение последнего немецкого военного персонала из Нигера в Германию

После прощания с Нигером, последняя немецкая группа военных, находившихся там, вернулась на родину. Последний взвод из 60 солдат покинул немецкую авиационную базу в Ниамее в 9:00 в пятницу утром, добравшись до своей базы в Вunseтoorf к 18:30 по данным командования немецких вооруженных сил...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно