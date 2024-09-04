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Известный гандболист Вольф очень любит ситуации, полные давления.

 and  Anne Legman
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Андреас Вольф возвращается в ТХВ Киль во второй раз.
Андреас Вольф возвращается в ТХВ Киль во второй раз.

Известный гандболист Вольф очень любит ситуации, полные давления.

Сезон по гандболу в Бундеслиге стартует всего через несколько недель после захватывающего серебряного медали Германии на Олимпиаде. Все внимание приковано к Андреасу Вольфу, который возвращается в THW Kiel после пяти лет за границей. Сможет ли он завоевать титул на этот раз? 33-летний Вольф полон решимости принять вызов.

Все взгляды будут прикованы к Вольфу, когда он вернется на сцену Бундеслиги в четверг вечером. Сможет ли немецкий национальный вратарь вернуть свою страшную форму "осьминога-вратаря", когда встретится с Rhein-Neckar Löwen? Драма усиливается тем, что Вольф столкнется с DHB плеймейкером Юри Кнором, который готовится к своему последнему сезону в Бундеслиге перед переходом в Aalborg.

Вольф недавно держался в тени, предпочитая говорить своими действиями. Он намерен исправить свои три не самых удачных года (2016-2019), когда он выиграл два кубка, но не смог завоевать чемпионских титулов. Теперь тигры из Киля смотрят на него как на своего главного игрока. Главная цель Вольфа: выиграть немецкое первенство, титула, которого он еще не добился в своей блестящей карьере.

Используйте олимпийский успех

THW Kiel надеется, что их звездный новичок покажет результат. В отличие от своего первого пребывания в THW, когда он часто отставал от Никласа Ландина и не мог стабильно показывать свою лучшую игру, Вольф теперь должен стать опорой команды. Его новое положение как явного первого номера должно укрепить его уверенность.

Главная цель северных немцев - хорошо начать сезон, избежав пяти поражений в первых 12 играх, которые испортили их предыдущую кампанию, закончившуюся на четвертом месте и первым сезоном без титула с 2018 года. Разочарование, последовавшее за рекордным чемпионом, еще больше усилило желание Вольфа сделать лучше.

Вольф осознает предстоящие вызовы. "Я процветаю под давлением, которое создает игра в THW Kiel и в самой сильной лиге мира", - прокомментировал он после подписания контракта до 2028 года. "Соревнование с лучшими в каждом матче сделает меня сильнее".

Национальный тренер Альфред Гисласон, имеющий славное прошлое в Киле, рад возвращению Вольфа, называя его "супер-знакомством" на позиции, "которая крайне важна". Если Вольф покажет свою лучшую игру, ожесточенная борьба за титул между действующим чемпионом SC Magdeburg и SG Flensburg-Handewitt может превратиться в трехстороннюю борьбу.

Возвращение Андреаса Вольфа на сцену Бундеслиги наверняка вызовет интерес у любителей спорта, так как фанаты с нетерпением ждут его выступлений. С его пребыванием за границей и недавними разочарованиями в THW Kiel Вольф хочет использовать свой олимпийский успех и закрепить свое положение как опора команды.

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