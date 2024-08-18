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ОбществоНовостиФранция

Известный французский киноиконка Ален Делон скончался.

Известный актер Аллен Дelon, прославившийся ролями в фильмах, таких как ‘Лев’, и получивший титул ‘Самый привлекательный человек на Земле’, скончался. Эта новость былаگونародно его семьей в воскресенье.

 and  Hanna Hofmann
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В возрасте восьмидесяти восьми лет - Известный французский киноиконка Ален Делон скончался.

Легендарный французский актер Ален Делон прощается в 88 лет

Его дети, Alain Fabien, Anouchka и Anthony, сообщили грустную новость в воскресенье утром в совместном заявлении. Любимый французский киноактер мирно скончался в своем доме в Дюши, расположенном к югу от Парижа. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время скорби.

Делон: Гигант европейского кино

Делон боролся со здоровьем с 2019 года, перенеся несколько инсультов и внутримозговое кровоизлияние, от которых он так и не оправился. В прошлом году Делон - признанный актер и кинопродюсер - открыто высказался в поддержку эвтаназии, заявив: "В определенном возрасте и в определенное время мы имеем право уйти из этого мира спокойно, без необходимости в медицинских учреждениях или системах жизнеобеспечения".

1950-е годы ознаменовали начало стремительного восхождения Делона как одного из ведущих актеров Европы. Его блестящая карьера включает роли в фильмах "Лев", "Мистер Кляйн" и "Дело Серпико". Делон прославился не только своей потрясающей красотой, часто называемой "самым красивым мужчиной в мире", но и своей бурной личной жизни. Ходили слухи о романе с Роми Шнайдер. Делон был женат на Натали Делон и оставляет после себя четверых детей и пятерых внуков.

Несмотря на то, что Делон был французским гражданином, его влияние выходило за рамки Франции, делая его любимой фигурой в европейском кино. Его выдающиеся роли в фильмах "Красный круг" и "Пуляр" еще больше укрепили его всемирную славу.

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