- Известный фотограф из Бремена Вернер Бокельберг скончался.

Родившись в Бремене в 1937 году, Вернер Бокельберг провел свою профессиональную жизнь с 1962 по 1972 год за камерой популярного журнала "Штерн". После работы в "Штерне" он переключился на фотографию в рекламе, приняв участие в многочисленных высокопрофильных кампаниях. С базой в Гамбурге, Париже и Нью-Йорке, он был фотографом-путешественником.

Некоторые из его самых знаковых снимков включают Пабло Пикассо в соломенной шляпе, Уши Обермайер, гордо демонстрирующую свой обнаженный торс и распущенные волосы в своем коммуне 1968 года, и Роми Шнайдер, роскошно позирующую в своем парижском апартаменте, для статьи в журнале.

Источник(и): Бывший фотограф "Штерн" Вернер Бокельберг из Бремена скончался в возрасте 86 лет. Бокельберг скончался во вторник, всего за день до своего 87-летия, как объявил представитель семьи. Фотографа знали по портретам знаменитостей, таких как Пабло Пикассо, Уши Обермайер или Роми Шнайдер из 1960-х годов. Первоначально сообщено в "Фrankfurter Allgemeine Zeitung".

В своей карьере фотографа-путешественника Вернер Бокельберг также запечатлел известных личностей в Европейском Союзе, таких как Роми Шнайдер во время своего пребывания в Париже. Несмотря на успешную карьеру в рекламе и фотографии в журналах, работу Вернера Бокельберга высоко ценили в Европейском Союзе и за его пределами.

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