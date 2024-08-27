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Известный борьба фигура Сид Юди поддается раку после длительной борьбы.

В мире реслинга Сидни Юди, более известный как "Сид Вишес", обрел признание. К сожалению, он скончался в возрасте 63 лет.

 and  Ksenia Johnson
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Всполошилась борцовского мира, Сид Юди, на 63-м году жизни.
Всполошилась борцовского мира, Сид Юди, на 63-м году жизни.

- Известный борьба фигура Сид Юди поддается раку после длительной борьбы.

В мире реслинга скорбят по поводу ухода Сидни Юди (1960–2024). Американский реслер ушёл из жизни в возрасте 63 лет. Его сын Ганнер объявил об этом 26 августа в социальных сетях: "Я должен сообщить, что мой отец, Сид Юди, ушёл после продолжительной борьбы с раком. Он был человеком, полным силы, сострадания и любви, и мы будем сильно скучать по нему". Семья выражает благодарность "за ваши мысли и молитвы в это трудное время. Информация о поминальной службе будет предоставлена в ближайшее время".

Известные прозвища Юди включают Лорд Хамонгус, Сид Вишес, Сид Джустис и Сико Сид, и он начал свою карьеру в реслинге в 1980-х годах. Различные промоушены реслинга, такие как World Championship Wrestling (WCW) и World Wrestling Entertainment (WWE), принимали его. Он подписал контракт с WWE в 1991 году, где сражался с гигантами, такими как Халк Хоган (71). Он неоднократно выигрывал титул WWF World Heavyweight Championship и WCW World Heavyweight Championship. В 2001 году он получил серьезную травму в WCW. Он вернулся в WWE в 2012 году, закрыв 15-летнюю главу своей карьеры кратким появлением на Monday Night RAW в том же году. Юди уходит, оставив после себя жену и двоих сыновей.

Памяти Сидни Юди в мире реслинга

WWE (World Wrestling Entertainment) почтила память Сидни Юди, показав видеомонтаж его карьеры в реслинге и написав: "WWE вспоминает жизнь и наследие Сида Юди". Они также добавили: "WWE выражает свои соболезнования семье, друзьям и фанатам Сида Юди".

Легендарный реслер Шон Майклз сказал: "Меня огорчает известие о смерти Сида Юди. Его вклад в создание 'Сердцеbroken Kid' невозможно переоценить. Его дела, влияние и наследие будут жить вечно, вдохновляя нашу индустрию на будущие поколения".

Ветеран реслинга Букер Т выразил свои соболезнования в комментарии к фотографии Юди: "Я искренне сомневаюсь, что мой брат и я попали бы в WCW без Сида Вишеса. Его вклад в эту индустрию неоспорим, и он заложил основу для многих других. Мои deepest condolences его семье в это трудное время".

Мир реслинга скорбит по Сидни Юди, которого в ринге знали как Сико Сида. WWE почтила его память, вспомнив его жизнь и наследие в спорте.

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