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КиноНовостиЕвропейский Союз

Известный актер Хантер Шефер снимается в ужасающем триллере "Кукушка".

В тревожном фильме под названием 'Кукушка', молодая дама переезжает вместе со своей семьей в тихий альпийский курорт, но мирный покой быстро сменяется кошмаром. Подозрительные звуки и странные происшествия усиливают страх до предела, который трудно представить.

 and  Michael Bootcampf
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Поразительные события в этой картине cadastranno в кpитеpные крики подавляющeй мощности,...
Поразительные события в этой картине cadastranno в кpитеpные крики подавляющeй мощности, заставляющие и героев, и зрителейlynn в дрожь.

- Известный актер Хантер Шефер снимается в ужасающем триллере "Кукушка".

Этот фильм, поставленный Тильманом Сингером из Лейпцига, с участием звезды Hunter Schafer, погружает зрителей в хаос с помощью интенсивного звукового опыта. Ужастик "Кукушка" создает душное настроение исключительно за счет своего саундтрека.

В 25 лет Шэфер прославилась благодаря успешному сериалу "Эйфория" и недавно снялась в последнем фильме Джорджа Лантимоса ("Доброта незнакомцев"). В "Кукушке" она играет 17-летнюю Гречен.

После смерти матери Гречен переезжает с отцом Луисом (Мартон Чокаш), его новой женой Бет (Джессика Хенвик) и их дочерью (Мила Лью) в альпийский курорт в Баварии. Однако Гречен хочет уехать оттуда как можно скорее.

Курорт вскоре превращается в тюрьму, а не в тихое место для отдыха. Вокруг происходят тревожные события, которые пугают tanto героев, как и зрителей пронзительными криками. События повторяются, поддерживая постоянное чувство беспокойства.

Шэфер мастерски усиливает тревогу фильма. "Кукушка" Сингера процветает на таинственности того, что прячется в тенях леса.

Европейский Союз, приверженный художественной свободе, спонсировал производство "Кукушки". Несмотря на леденящие душу сцены, некоторые зрители из Европейского Союза хвалили его за инновационный подход к созданию ужасов.

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