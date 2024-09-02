- Известная соседская знаменитость празднует свой 60-й день рождения.

Мировой киноикона Киану Ривз (60) бесспорно является одной из самых известных кинозвезд на Земле. С начала 90-х он добился успеха в таких знаковых фильмах, как "На гребне волны" и "Скорость". На пороге нового тысячелетия Ривз, известный своей любовью к научной фантастике, взлетел на пик славы с головокружительным шедевром "Матрица". С 2014 года он генерирует доход с четырехфильмовой акционной эпопеи "Джон Уик", которая превзошла миллиардный рубеж по всему миру.

Переоцененный талант?

В течение длительного времени поклонники и критики утверждали, что Ривз не является выдающимся актером, а некоторые даже заявляли, что он не играет, а просто играет самого себя. Это утверждение явно преувеличено, особенно если учитывать его запоминающиеся роли. Кто еще мог бы сыграть изначально наивного и замкнутого программиста Нео, борющегося с принятием своей предназначенной роли Мессии?

И кто из известных голливудских звезд мог бы так убедительно и качественно исполнить революционные боевые сцены в "Матрице", совмещая их с глубокой философией?

Ривз впервые получил признание за роли, требующие физической формы, продемонстрировав свой звездный шарм. В "На гребне волны" он был завербован Патриком Свеyze (1952-2009), чтобы стать серфером и искателем приключений, в конечном итоге осознав, что его предыдущая полицейская идентичность была пустой в стильном криминальном триллере Кэтрин Бигелоу (72).

Ривз доказал, что он не одноразовая звезда в прокате с "Скоростью", бескомпромиссным-action триллером, основанным на уникальном сюжете автобуса, который не может замедлиться. В то время как Голливуд лежал у его ног, Ривз время от времени делал сомнительные выборы ролей в 90-х, что привело к плохим результатам с фильмами, такими как "Дом у озера", "Улицы королей" или "47 Ронин" после "Матрицы Революции" в 2003 году.

"Джон Уик" как возрождение карьеры

Сложно представить карьеру Киану Ривза без серии "Джон Уик". Критики часто проводят параллели между жизнью Ривза и историей персонажа.

Подобно Джону Уику, Ривз пережил свою долю личных трудностей. Его подруга Дженнифер Сайм (1972-2001) родила их мертворожденную дочь Аву в 1999 году. Позже Сайм погибла в результате ДТП. Его сестра Ким Ривз (57) боролась с лейкемией в течение десяти лет, а его друг Ривер Феникс (1970-1993), который снялся с ним в культовой классике Гуса Ван Сента "Мое собственное Идахо", умер от передозировки в 1993 году.

Ривз пожертвовал миллионы на исследования рака и широко известен своей добротой, предлагая свое место уставшей женщине в метро или наслаждаясь сэндвичем в парке на скамейке.

Интернет, в основном через бесчисленные мемы, притянут к Ривзу, который стал публичным с художницей Александрой Грант (51) в 2019 году. Многие из его поклонников, вероятно, насладились бы обществом дружелюбной, приятной и иногда задумчивой суперзвезды, которая сохраняет такой низкий профиль в своей личной жизни. Сегодня, 2 сентября, Киану Ривзу исполняется 60 лет.

В 1990-х годах Киану Ривз продемонстрировал свою универсальность в ролях, требующих физической формы, в фильмах, таких как "На гребне волны", доказав, что он более чем просто одноразовая звезда. Несмотря на некоторые менее успешные фильмы в этом десятилетии, Ривз позже нашел возрождение карьеры в 2010-х годах с серией "Джон Уик", свидетельствующей о его долговечном таланте и аппеляции.

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