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Изучите творческий человек, превращающий теннисные мячи в функциональные предметы мебели.

Теннис доминирует в наших шкафах, на экранах и стремится завоевать нашу гостиную. Такова цель бельгийского модного дизайнера Матильды Витток.

 and  Christian Meier
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Матильда Витток, дизайнер, стремится раскрыть hiç неиспользованный потенциал часто отбрасываемой...
Матильда Витток, дизайнер, стремится раскрыть hiç неиспользованный потенциал часто отбрасываемой спортивной принадлежности: теннисный мяч.

Изучите творческий человек, превращающий теннисные мячи в функциональные предметы мебели.

По крайней мере, это цель бельгийского эко-дизайнера Матильды Витток, которая создает на заказ мебель из использованных теннисных мячей. Минималистичные, современные кресла Витток лишены подушек, за исключением подушечки из 500 тщательно подобранных теннисных мячей. Ее метровые скамейки следуют тому же пути, гордо демонстрируя около 270 мячей, которые одновременно стильны и прочны.

"На производство одного теннисного мяча уходит около 24 различных этапов производства, что занимает примерно пять дней. Затем у него короткий срок службы", - поделилась Витток с CNN во время звонка из Брюсселя. "Я изучала теннисные мячи, потому что сама играла в теннис, и знала, что есть много отходов".

Приблизительно 300 миллионов теннисных мячей производятся ежегодно, и почти все они попадают на свалки, разлагаясь в течение более 400 лет. Открытый чемпионат США, который недавно завершился, использует около 70 000 в год, а Уимблдон следует за ним с 55 000. Витток оценивает срок службы мяча всего в девять игр, в зависимости от уровня игры в теннис. "Даже если они находятся в своем коробе, если короб был открыт, газ внутри теннисных мячей со временем выйдет. В конце концов, они сдуются, и вам придется их выбросить", - объяснила она.

На изготовление одного кресла у Витток уходит от трех до четырех недель, и она продает его за 2900 долларов. Каждый мяч режется и красится вручную, а цвета тщательно подбираются, чтобы дополнить пространство клиента. После многочисленных проб и ошибок она смогла изменить форму мяча, скрывая его характерные особенности. "Мне нужно было найти сборку, которая меняла бы характерный вид теннисных мячей. Он желтый с белыми полосами. Как я могу изменить это соотношение?" - сказала она.

В качестве преданного поклонника тенниса, Уиток лично наблюдал за расточительством теннисных мячей.

Исследование дизайнерского потенциала спортивного инвентаря началось у Витток, когда она училась в Центральной школе искусств Сент-Мартинс в Лондоне. "Меня действительно интересовало эко-дизайн и то, где я беру свои материалы. И я поняла, что всегда очень сложно проследить историю материалов. Вы никогда не знаете, откуда они взялись или как они были обработаны. Я очень разозлилась на это", - рассказала она CNN.

Сегодня Витток получает все свои материалы в виде пожертвований от теннисных клубов. Сборы начались скромно, с десятью пожертвованными мячами за раз, но быстро выросли. Теперь она работает с Федерацией Валлонии в Брюсселе, которые передали ей весь свой запас - около 100 000 мячей. "Достаточно на несколько месяцев. Может быть, девять месяцев, потому что у меня есть ритм резки теннисных мячей. Я могу справиться с 1800 в неделю", - сказала она.

Но ее цели выходят за рамки создания. На самом деле, Витток придает еще большее значение тому, как разбираются ее изделия. "Я эко-дизайнер. Эко-дизайн - это о цикличности. Вы можете использовать отличные материалы с низким уровнем выбросов углерода или переработанные материалы, но вы должны учитывать конечный цикл продукта. Если это не цикл, и если вы не можете использовать эти элементы снова, это не эко-дизайн. Это даже хуже, потому что это новые материалы". В конце жизненного цикла мебели Витток может разобрать связанные между собой теннисные мячи (которые не требуют клея для скрепления) для переработки. Поролон можно сжечь, а резину можно измельчить для производства резиновых покрытий для детских площадок.

Ее следующая задача? Погрузиться в "десятки тысяч теннисных клубов" в Северной Америке. "У меня есть так много людей, заинтересованных в США. Я действительно думаю о том, чтобы отправиться туда и начать перерабатывать", - сказала Витток. Так что в следующий раз, когда вы будете смотреть турнир, не отчаивайтесь из-за отброшенных мячей - их жизненный цикл, возможно, только начинается.

Прибыв в Северную Америку, Витток планирует сотрудничать с десятками тысяч теннисных клубов, стремясь сократить отходы за счет переработки их отброшенных теннисных мячей. Чтобы гарантировать долговечность своей эко- Friendly дизайнерской философии, Витток подчеркивает важность разборки своей мебели в конце ее жизненного цикла, что позволяет перерабатывать связанные между собой теннисные мячи.

Уитток скрупулезно нарезает каждый мяч для тенниса самостоятельно, а её команда справляется с примерно 1800 еженедельными разрезами.

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