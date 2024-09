"Изучение "Субстанции": Взгляды на впечатляющее новое кино Деми Мура"

При ближайшем рассмотрении, этот детский лепет от французского режиссера Корали Фарже (чье первое произведение, 2017 год "Месть", было встречено критиками с восторгом) является самосознательной и феминистской притчей, ярко изображающей опасности бездумного преследования юности.

Сюжет фильма прост: знаменитая актриса и фитнес-гуру Элизабет Спаркл (в исполнении Деми Мур в яркой роли) гордится своей звездой на Аллее славы и популярной программой упражнений. История начинается с празднования ее 50-летия, но вскоре выясняется, что она уволена своим боссом Харви (Деннис Куэйд), отвратительным и вульгарным мачо шоу-бизнеса.

По мере того как Элизабет все больше погружается в уныние, она сталкивается с секретным наркотиком под названием "Вещество", которое обещает вернуть ей молодость и энергию - но с некоторыми оговорками. Входит Сью, played by Margaret Qualley, пышная и жизнерадостная "альтер эго" молодости Элизабет, которая хочет вернуть былую славу. Но им придется придерживаться нескольких незыблемых правил, установленных таинственной корпорацией, поставляющей "Вещество". Неудивительно, что равновесие недолго сохраняется.

Последующие события показывают маниакальную погоню Элизабет за статусом и растущую зависимость Сью от восхищения окружающих. Это приводит к кульминации, которая переопределяет понятие "кровавая баня".

В интервью CNN Кристин Аманпур Фарже призналась, что, когда ей исполнилось сорок, у нее появились "безумные, жестокие мысли о том, что ее жизнь закончится, что больше никто не будет в ней заинтересован, что она не будет иметь никакой ценности. И я действительно поняла, насколько жестоки и могущественны эти мысли".

Фарже продолжила, сказав, что фильм должен был выразить насилие, присутствующее в том, как общество изображает и воспринимает женщин, что и обусловило графичность содержания. "Я хотела pushes the limits, и не сдерживаться. Это как мы внутренне усваиваем столько насилия. Это как отвратительно и крайне это".

Мур прокомментировала тему, сказав, что "Вещество" не только подчеркивает насилие, которое общество и мир причиняют стареющим женщинам, но и самонасилие, которое женщины и мужчины причиняют себе.

"Были более строгие стандарты красоты, и я действительно испытывала унижение, когда меня просили похудеть на нескольких фильмах, даже до того, как у меня были дети", - недавно вспоминала Мур в подкасте "The Interview" от The New York Times. "Это были унизительные опыты, но истинное насилие было в том, что я делала с собой, в том, как я издевалась над собой, занималась экстремальными упражнениями, взвешивала и измеряла еду, потому что я придавала все свое значение тому, как выглядит мое тело, и давала больше власти чужому мнению, чем себе".

Фарже позже объяснила, что две персонажи, Элизабет и Сью, должны были символизировать различные голоса внутри нас, которые могут быть очень жестокими и противоречивыми, шепча вредные мысли вроде "Ты не достаточно хороша, не достаточно красива, не достаточно сексуальна", потому что это постоянно вбивается нам в голову и показывается в обществе.

Мур также прокомментировала сцены nudity в фильме, которые не казались лишними. "Входя в это, было четко прописано... уровень уязвимости и открытости, которые действительно требовались, чтобы рассказать историю", - сказала она. "И это было очень уязвимое переживание, требующее много чувствительности и много разговоров о том, чего мы пытаемся достичь".

Пакет "Вещества", который включает инъекции, отражает временный эффект популярных ныне трендов, таких как Ozempic, и напоминает темную комедию "Смерть становится ей к лицу" 1992 года, в которой снимались Мэрил Стрип и Голди Хоун, скоро будет переделано в мюзикл на Бродвее.

"Вещество" может напоминать некоторые известные названия, но все же чувствуется свежим и оригинальным. Квали и Куэйд, которые часто говорят о давлении старения в Голливуде, дают выдающиеся выступления.

"Вещество" получило восторженные отзывы после дебюта на Каннском кинофестивале в этом году, получив номинацию на "Золотую пальмовую ветвь" и выиграв приз за лучший сценарий. Ранее этим месяцем оно взяло приз зрительских симпатий Midnight Madness на Международном кинофестивале в Торонто.

"Вещество" в настоящее время идет в кинотеатрах.

Исследование фильма общественных давлений и преследования юности превращается в захватывающее зрелище, погружая зрителей в провокационные темы. Одержимость Элизабет статусом и борьба Сью с идентичностью становятся захватывающими аспектами общего развлекательного значения фильма.

