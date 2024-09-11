"Последний бой: Рааб против Хальмич"

- Изучаю телевизионные предложения на предстоящий осенний сезон.

После восьмилетнего перерыва в телеэфире развлекатель Стефан Рааб (57) возвращается в центр внимания 14 сентября. На этот раз он снова войдет в ринг, чтобы встретиться с бывшим чемпионом по боксу Региной Хальмич (47). Элтон (53) будет руководить шоу, а Фрэнк "Буши" Бушманн (59) будет комментировать. Ожидаемый боксерский поединок между Раабом и Хальмич будет транслироваться в прямом эфире на RTL. Предполагается, что на шоу придет всего 15 000 зрителей в PSD Bank Dome в Дюссельдорфе.

"Логово львов"

Первый сезон "Логово львов", немецкого спин-оффа британского сериала "Драконов Дена", был показан на VOX в 2014 году. В каждом эпизоде предприниматели представляют свои продукты, надеясь получить поддержку инвестора. Юдит Уильямс (52) вернется к своей регулярной роли в предстоящем 16-м сезоне (каждый понедельник), а также вернутся два оригинальных льва: Фрэнк Теллен (48) и Йохен Швейцер (67) для юбилейного эпизода.

"Шоу уникальных талантов"

Это талант-шоу, запланированное на осень 2024 года, будет вести Каtrin Бауэрфеинд (42). Концепция такова: пять знаменитостей должны создавать свои уникальные мини-шоу на основе идей детей в каждом эпизоде. Первый из четырех эпизодов будет показан на ProSieben в 8:15 вечера 17 сентября (одновременно на Joyn).

"Кто похищает мое шоу?"

Квиз-шоу "Кто похищает мое шоу?" вернулось 8 сентября (каждый воскресенье в 8:15 вечера на ProSieben, за неделю до этого на Joyn) для своего 8-го сезона. В седьмом сезоне Джоко Винтерscheidт (45) соревновался с Клаусом Хюфер-Умлауфом (40), Сара Коннор (44) и Лена Майер-Ландурт (33). Теперь в шести новых эпизодах примут участие Нина Чуба (25), Курт Крёмер (49) и подкастер Томми Шмидт (35), а также дикий гость из аудитории в каждом эпизоде. Участники должны продемонстрировать свои знания в различных категориях, а финалисты сразятся с ведущим в битве за первенство. Как и прежде, Каtrin Бауэрфеинд будет вести финальные раунды.

"Немецкое шоу талантов"

Популярное кастинг-шоу "Немецкое шоу талантов" возвращается с новыми эпизодами. Жюри, состоящее из Дитера Болена (70), Пиетро Ломбарди (32), Беатриче Эгли (36) и Лореданы (28), завершило кастинги в Europa-Park в Руст. Начиная с 18 сентября, жюри, возглавляемое Дитером Боленом, будет искать следующего суперзвезду. Новые эпизоды будут выходить на RTL каждую среду и субботу в 8:15 вечера. В этом сезоне будет всего 15 эпизодов, что делает его самым коротким. Только финал будет транслироваться в прямом эфире. Премьера будет доступна для потоковой передачи на RTL+ за неделю до телевизионной премьеры.

Новый сезон, новые тренеры: Иконческие красные кресла "Голоса Германии" встречают новых лиц. В 14-м сезоне музыкального шоу вернутся тренеры Марк Форстер (41), Йvonne Каттерфельд (44) и Саму Хабер (48). Завершает квартет певец и автор песен Камрад (27), который впервые появится на "Голосе Германии". Торе Шёлерманн (39) и Мелисса Халадж (35) вернутся в качестве ведущих этого сезона, а слепые прослушивания начнутся 26 сентября (каждый четверг в 8:15 вечера на ProSieben, пятницами в 8:15 вечера на Sat.1 и на Joyn).

Комиссия рассмотрела предстоящую линейку шоу, в том числе "Немецкое шоу талантов" и "Голос Германии", чтобы гарантировать честную конкуренцию и развлечения для зрителей. Комиссия также отметила предстоящее талант-шоу "Шоу уникальных талантов" и его уникальную концепцию вовлечения детей в процесс создания мини-шоу.

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