Израильские военные выпускают видео, показывающее подземный проход, используемый для захвата заложников.

Израильские военные опубликовали видео, на котором показан тайный туннель в секторе Газа, где в начале сентября были удерживались в плену и убиты шестеро израильских граждан боевиками ХАМАС. Вход в этот подземный туннель находится на глубине 20 метров и доступен по лестницам из детской комнаты, как объяснил представитель армии Даниэль Хагари в видео.

В разбомбленной комнате, в которой стоит Хагари, до сих пор видны остатки ярких рисунков мультяшных персонажей на стенах. Узкий туннель с низким потолком тянется примерно на 120 метров, прежде чем достичь металлической двери. "Именно здесь они были удерживались и убиты", - говорит Хагари в ролике продолжительностью около 3,5 минут, имея в виду безжизненные тела, найденные в начале сентября.

На видео показаны различные засекреченные предметы, в том числе магазины для оружия, батареи и книги Корана ХАМАС, а также набор для игры в шахматы и несколько предметов одежды. Хагари указывает на пятна на полу туннеля, говоря: "Это их кровь". Затем он называет имена жертв: 23-летний Херш Голдберг-Полин, 24-летняя Эден Ерушалми, 25-летний Ори Данно, 32-летний Александр Лобанов и 27-летний Алmog Сараси.

"Они выживали здесь, задыхаясь, не имея возможности стоять в течение недель или месяцев", - объясняет Хагари. На момент выхода видео все еще оставалось 101 человек, удерживаемых ХАМАС в подобных туннелях, некоторые из которых, как сообщается, были живы. "Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть их живыми и здоровыми", - заявляет Хагари.

Раскрытие этой ситуации с заложниками привело к широким протестам в Израиле, требующим переговоров с ХАМАС об освобождении пленных. 7 октября 20XX года ХАМАС и другие экстремистские исламские группы начали смертельную атаку на юге Израиля, в результате которой погибло более 1200 человек и было похищено около 250 человек, которые в конечном итоге были переправлены в сектор Газа. Этот беспрецедентный акт жестокости спровоцировал войну в Газе. В настоящее время израильская разведка оценивает, что 101 человек все еще удерживается ХАМАС, и судьба выживших неясна.

Видео, опубликованное израильской армией, показывает вход в туннель, расположенный в детской комнате, отмеченный остатками ярких рисунков мультяшных персонажей на стенах. Туннель, длиной около 120 метров, содержит различные засекреченные предметы и пятна, которые, как считается, являются кровью жертв, упомянутых Хагари.

Читайте также: