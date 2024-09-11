Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВ

Израильские военные выпускают видео, показывающее подземный проход, используемый для захвата заложников.

Эти индивиды избавляются от своей жизненной силы.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
В июле 2024 года, пресс-секретарь Израильских сил обороны Даня Хагари осматривает разобранный...
В июле 2024 года, пресс-секретарь Израильских сил обороны Даня Хагари осматривает разобранный своими силами туннель ХАМАС в присутствии журналистов в Рафахе.

Израильские военные выпускают видео, показывающее подземный проход, используемый для захвата заложников.

Израильские военные опубликовали видео, на котором показан тайный туннель в секторе Газа, где в начале сентября были удерживались в плену и убиты шестеро израильских граждан боевиками ХАМАС. Вход в этот подземный туннель находится на глубине 20 метров и доступен по лестницам из детской комнаты, как объяснил представитель армии Даниэль Хагари в видео.

В разбомбленной комнате, в которой стоит Хагари, до сих пор видны остатки ярких рисунков мультяшных персонажей на стенах. Узкий туннель с низким потолком тянется примерно на 120 метров, прежде чем достичь металлической двери. "Именно здесь они были удерживались и убиты", - говорит Хагари в ролике продолжительностью около 3,5 минут, имея в виду безжизненные тела, найденные в начале сентября.

На видео показаны различные засекреченные предметы, в том числе магазины для оружия, батареи и книги Корана ХАМАС, а также набор для игры в шахматы и несколько предметов одежды. Хагари указывает на пятна на полу туннеля, говоря: "Это их кровь". Затем он называет имена жертв: 23-летний Херш Голдберг-Полин, 24-летняя Эден Ерушалми, 25-летний Ори Данно, 32-летний Александр Лобанов и 27-летний Алmog Сараси.

"Они выживали здесь, задыхаясь, не имея возможности стоять в течение недель или месяцев", - объясняет Хагари. На момент выхода видео все еще оставалось 101 человек, удерживаемых ХАМАС в подобных туннелях, некоторые из которых, как сообщается, были живы. "Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть их живыми и здоровыми", - заявляет Хагари.

Раскрытие этой ситуации с заложниками привело к широким протестам в Израиле, требующим переговоров с ХАМАС об освобождении пленных. 7 октября 20XX года ХАМАС и другие экстремистские исламские группы начали смертельную атаку на юге Израиля, в результате которой погибло более 1200 человек и было похищено около 250 человек, которые в конечном итоге были переправлены в сектор Газа. Этот беспрецедентный акт жестокости спровоцировал войну в Газе. В настоящее время израильская разведка оценивает, что 101 человек все еще удерживается ХАМАС, и судьба выживших неясна.

Видео, опубликованное израильской армией, показывает вход в туннель, расположенный в детской комнате, отмеченный остатками ярких рисунков мультяшных персонажей на стенах. Туннель, длиной около 120 метров, содержит различные засекреченные предметы и пятна, которые, как считается, являются кровью жертв, упомянутых Хагари.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Британская энергетическая компания планирует вложить 450 миллионов евро в энергетический сектор...
Политика

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии.

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии. В разгар спора о конкуренции на местном уровне британская компания VPI, финансируемая крупнейшим в мире поставщиком энергии Vitol, готова вложить около 450 миллионов евро в проекты по хранению энергии в Германии. Как сообщил CEO VPI Хорхе Пикуник агентству Reuters, эти

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно