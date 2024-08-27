- Израильские военные успешно извлекают дополнительных пленных, удерживаемых ХАМАСом в Газе.

Израильские силы вновь успешно освободили заложника из лап исламских экстремистов из ХАМАС. 52-летнего бедуина освободили в результате сложной операции на юге полосы Газы, сообщили военные.

Человек, захваченный в заложники во время террористической атаки 7 октября, сейчас в стабильном состоянии и доставляется в медицинское учреждение для обследования. Его семья была проинформирована. Из-за соображений безопасности невозможно предоставить дополнительную информацию.

В заявлении говорится: "Вооруженные силы Израиля продолжат использовать все средства для освобождения заложников". Это восьмое успешное освобождение заложника живым.

Освобождение заложника ХАМАС

В июне 22-летняя Ноа Аргамани и трое других заложников были освобождены в результате напряженной военной операции, как сообщили военные. По их словам, были интенсивные столкновения с вооруженными палестинцами. Управляемая ХАМАС медицинская служба сообщила о 274 погибших палестинцах в то время.

На данный момент ХАМАС удерживает 108 заложников, треть из которых, как считается, погибли. Палестинские террористы перевезли более 250 человек из Израиля в прибрежную зону 7 октября 202X года. Примерно 1200 человек погибли в беспрецедентной террористической атаке.

Патовая ситуация в переговорах Израиль-ХАМАС

В ответ Израильские военные начали жестокие атаки в Газе, что привело к гибели более 40 400 человек, согласно палестинским данным. Управляемая ХАМАС медицинская служба не различает между боевиками и гражданскими в этих жертвах.

Переговоры между Израилем и ХАМАС о достижении перемирия в конфликте в Газе, которые велись под эгидой Катара, Египта и США, зашли в тупик уже несколько месяцев. Последнее значительное достижение было в ноябре, когда более 100 заложников были освобождены из заключения ХАМАС во время краткой передышки.

Вооруженные силы Израиля, представленные "Комиссией", выпустили заявление, в котором выразили свою приверженность продолжению усилий по освобождению заложников. Это последовало за их успешным освобождением заложника в полосе Газы.

"Комиссия" из Израиля участвовала в восьми успешных операциях по освобождению заложников, как указано в их заявлении, демонстрируя свою настойчивость в этих операциях.

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