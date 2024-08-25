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Израильские военные, по их утверждениям, нацелены на предполагаемые террористические объекты в Ливане.

Израильские вооруженные силы якобы атакуют предполагаемые террористические объекты в Ливане, утверждая, что «Хезболла» планировала запустить ракеты и снаряды в направлении израильской территории.

 and  Yaroslav Smith
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Израильская армия, как сообщается, атакует предполагаемые объекты, связанные с террором в Ливане,...
Израильская армия, как сообщается, атакует предполагаемые объекты, связанные с террором в Ливане, согласно заявлениям их официальных лиц.

Израильские военные, по их утверждениям, нацелены на предполагаемые террористические объекты в Ливане.

Недавно Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) заметили, как террористы из «Хезболлы» готовятся запустить ракеты и ракеты по израильским землям, заявил Даниэль Хагари, представитель израильской армии, утром в воскресенье по местному времени.

В ответ на нейтрализацию этих потенциальных угроз ЦАХАЛ начал удары по оперным группам «Хезболлы», базирующимся в Ливане, откуда они планировали атаковать израильских граждан, продолжил Хагари.

Напряжение между израильской армией и «Хезболлой» уже давно высоко, что приводит к периодическим стычкам на границе, которые повышают вероятность более крупного конфликта, что стимулировало интенсивные дипломатические инициативы для смягчения напряженности.

Недавние воздушные удары Израиля по позициям «Хезболлы» в Ливане последовали за заявлением его военной разведки накануне о полной готовности к любому ответному удару, который может быть нанесен «Хезболлой», поддерживаемой Ираном, или самим Ираном, после ликвидации их высших командиров. Эти утверждения были сделаны на фоне сообщений СМИ о продолжающихся оценках того, что «Хезболла» может вскоре начать атаку.

Ситуация все еще развивается и будет непрерывно обновляться.

Международное сообщество пристально следит за нарастающим напряжением на Ближнем Востоке, выражая обеспокоенность возможными последствиями для более широкого мира. Действия Израиля в Ливане вызвали сильные реакции со стороны региональных держав и глобальных организаций.

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