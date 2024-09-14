Израильские военные нанесли удары по различным местам в Ливане, нацелившись на предполагаемые склады оружия Хезболлы.

В результате удара по краю города Аль-Кавка в районе Бакка-Эль-Хермель, расположенном в Ливане, пострадали четверо человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщает ливанское министерство здравоохранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, в городе Саррин, также в Бакка, удар пришелся по пустым магазинам, сообщает ливанское новостное агентство NNA.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение ударов в районах Бакка и Бакба, уточнив, что они были направлены против складов оружия «Хезболлы».

Также ЦАХАЛ подтвердила удары по складам оружия «Хезболлы» в семи других местах на юге Ливана.

После того, как утром в субботу из ливанских территорий было запущено 55 снарядов в направлении Израиля, в основном в районы Верхней Галилеи и Галилеи, ЦАХАЛ подтвердила этот инцидент.

По данным группы, поддерживаемой Ираном, «Хезболла» запустила снаряды в направлении военной бригады «Йифтах Эликит» на северо-западе озера Кинерет, используя «десятки ракет «Катюша».

Кроме того, сообщается, что «Хезболла» осуществила несколько атак на север Израиля с использованием ракет и дронов, целями которых стали военные объекты Израиля. Эти действия были оправданы как шаги в поддержку «нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и их храброй сопротивления».

С начала войны между Израилем и ХАМАС в Газе после нападения 7 октября наблюдается почти ежедневный обмен огнем вдоль границы Израиля и Ливана.

В этом отчете также приняли участие Benjamin Brown и Eyad Kourdi из CNN.

Глобальное сообщество выразило обеспокоенность по поводу эскалации tensions в Среднем Востоке, в частности между Израилем и Ливаном. Карты воздействия этих ударов показали, что несколько районов мира, в том числе Среднего Востока, были затронуты.

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