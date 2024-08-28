Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрочие

Израильские военные начинают значительную кампанию на территории Западного берега.

Израильские силы интенсивно подавляют военных палестинцев на оккупированной Западном берегу реки Иордан. Масштабы и продолжительность самой значительной операции в регионе со времен начала конфликта в секторе Газа остаются неопределенными.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Целями, как заявила министр иностранных дел Катц, является распустить террористическую группу,...
Целями, как заявила министр иностранных дел Катц, является распустить террористическую группу, поддержанную Ираном.

УсилениеКонфликтов наБлижнемВостоке - Израильские военные начинают значительную кампанию на территории Западного берега.

Израильская армия начала масштабную военную операцию на севере Западного берега, что привело к минимум девяти смертельным случаям, согласно данным палестинских властей. Операция расширилась на города Тулкарм и Дженин, согласно заявлениям армии.

СМИ сообщают о мобилизации многочисленных пехотных подразделений, дронов и снайперов. Инфраструктура была разрушена бульдозерами, а все пути к Дженину были заблокированы. Произошли столкновения между военными и вооруженными палестинцами, в результате чего были задержаны несколько подозреваемых.

Министерство здравоохранения Палестины на Западном берегу сообщило о семи смертельных случаях в Тубасе, также на севере Западного берега, и двух смертельных случаях в Дженине.

По данным tanto израильских, quanto палестинских СМИ, силы окружили больницы в обоих городах и заблокировали проход сквозь них для машин скорой помощи. Представитель армии Израиля признал, что это было сделано для контроля доступа к больничным зданиям, чтобы предотвратить укрытие там боевиков.

Представитель армии объяснил, что операция была спровоцирована ростом атак на израильтян, исходящих с севера Западного берега. Он также упомянул недавний взрыв в Тель-Авиве, в результате которого погиб террорист и был ранен мирный житель.

Согласно израильской версии, основной целью широкомасштабной операции в Дженине и Тулкарме было разгромление сети террора, финансируемой Ираном. Оба города считаются убежищами для вооруженных палестинцев. За последние 11 месяцев почти 150 стрелковых и взрывных атак на израильтян были совершены из этих районов, заявил представитель армии.

Министр иностранных дел Израиля Катц заявил: "Мы должны обращаться с этой угрозой так же, как с инфраструктурой террора в Газе, в том числе с временной эвакуацией палестинских гражданских лиц". Он также подчеркнул: "Это война во всех отношениях, и мы должны победить". Представитель армии не был осведомлен о каких-либо планах эвакуации гражданского населения на севере Западного берега.

По данным "Times of Israel" от источников в армии, военная операция на Западном берегу может продлиться несколько дней.

Катц написал в X: "С прошлой ночи израильская армия начала масштабное наступление против исламистско-иранской террористической сети в лагерях беженцев Дженин и Тулкарм". Он добавил: "Иран работает над созданием восточного фронта террора против Израиля на Западном берегу, финансируя и вооружая террористов и контрабандой переправляя продвинутое оружие в регион через Иорданию, точно так же, как он делает в Газе и Ливане".

Ситуация на оккупированном Западном берегу ухудшилась после массакра Хамаса с 1200 смертельными случаями 7 октября 2023 года и начала войны в Газе. С тех пор более 630 палестинцев погибли в результате военных операций Израиля, вооруженных конфликтов и экстремистских атак, согласно данным Министерства здравоохранения в Рамалле.

Частые рейды израильской армии случаются в Дженине и Тулкарме. В понедельник пять человек погибли в лагере беженцев Нур Шамс в Тулкарме, согласно данным Министерства здравоохранения. Армия Израиля заявила, что взрыв был направлен против вооруженных палестинцев.

Между тем продолжаются переговоры о достижении прекращения огня в секторе Газа, в то время как усилия продолжаются для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых Хамасом.

Израильская делегация отправилась в Доху для участия в дальнейших переговорах с Хамасом. Непрямые переговоры, посредничаемые Катаром, Египтом и США, застопорились месяцами.

Другие страны выразили озабоченность эскалацией конфликта на Западном берегу, призывая обе стороны проявлять сдержанность и искать мирное решение. Несмотря на продолжающуюся операцию, палестинцы продолжают протестовать против действий Израиля, выражая свои опасения по поводу перемещения гражданских лиц и влияния на их повседневную жизнь.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.
Политика

Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.

Лидер ХДС Фriedrich Merz изначально выступал за приостановку подачи заявлений на убежище, позднее изменив свою позицию. Этого не было случайностью; Merz и пункт 16a Gebrauch des Grundgesetzes всегда были в натянутых отношениях.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Талибы постепенно ограничивают свободу женщин в Афганистане
Политика

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений.

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений. Женщина из Афганистана показана на видео, показывающая лишь небольшую часть своего лица: она, наряду с многочисленными другими женщинами, участвует в онлайн-протесте против "Мoralного" регулирования, введенного радикальным исламским Талибаном в Афганистане, которое запрещает женщинам публично выражать себя.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Для своевременной идентификации сбоев регулярные осмотры должны быть обязательны для детей,...
Политика

Светофор таким образом борется с болезнями сердца.

Светофор таким образом борется с болезнями сердца. Федеральное правительство Германии объявляет войну главной причине смертности в стране: с недавним предложенным "Законом о здоровье сердца" правящая коалиция сосредоточена на профилактике, в частности, инфарктов и инсультов. Предложенные меры вызывают беспокойство у страховых компаний. Стратегия коалиции "Светофор" включает в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Четрое несовершеннолетних немцев были выпущены после более чем годового содержания под стражей в...
Политика

Четыре подростка из Германии были освобождены из-под стражи на Майорке после более чем года предварительного заключения.

Четыре подростка из Германии были освобождены из-под стражи на Майорке после более чем года предварительного заключения. Четверо немецких мужчин, якобы причастных к групповому сексуальному насилию, получили временную свободу после более чем года заключения на Майорке. Доверенный источник в Пальме подтвердил эту новость агентству dpa. Первоначальные подробности и мотивы их освобождения,

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Работники пенитенциарной службы постоянно должны быть готовы к возможным нападениям со стороны...
Федеральные земли Германии

Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

В тюрьмах сотрудники исправительных учреждений часто подвергаются нападениям. Они проходят специальную подготовку, в ходе которой также получают стратегии для разрешения конфликтов мирным путем.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно