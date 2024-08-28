УсилениеКонфликтов наБлижнемВостоке - Израильские военные начинают значительную кампанию на территории Западного берега.

Израильская армия начала масштабную военную операцию на севере Западного берега, что привело к минимум девяти смертельным случаям, согласно данным палестинских властей. Операция расширилась на города Тулкарм и Дженин, согласно заявлениям армии.

СМИ сообщают о мобилизации многочисленных пехотных подразделений, дронов и снайперов. Инфраструктура была разрушена бульдозерами, а все пути к Дженину были заблокированы. Произошли столкновения между военными и вооруженными палестинцами, в результате чего были задержаны несколько подозреваемых.

Министерство здравоохранения Палестины на Западном берегу сообщило о семи смертельных случаях в Тубасе, также на севере Западного берега, и двух смертельных случаях в Дженине.

По данным tanto израильских, quanto палестинских СМИ, силы окружили больницы в обоих городах и заблокировали проход сквозь них для машин скорой помощи. Представитель армии Израиля признал, что это было сделано для контроля доступа к больничным зданиям, чтобы предотвратить укрытие там боевиков.

Представитель армии объяснил, что операция была спровоцирована ростом атак на израильтян, исходящих с севера Западного берега. Он также упомянул недавний взрыв в Тель-Авиве, в результате которого погиб террорист и был ранен мирный житель.

Согласно израильской версии, основной целью широкомасштабной операции в Дженине и Тулкарме было разгромление сети террора, финансируемой Ираном. Оба города считаются убежищами для вооруженных палестинцев. За последние 11 месяцев почти 150 стрелковых и взрывных атак на израильтян были совершены из этих районов, заявил представитель армии.

Министр иностранных дел Израиля Катц заявил: "Мы должны обращаться с этой угрозой так же, как с инфраструктурой террора в Газе, в том числе с временной эвакуацией палестинских гражданских лиц". Он также подчеркнул: "Это война во всех отношениях, и мы должны победить". Представитель армии не был осведомлен о каких-либо планах эвакуации гражданского населения на севере Западного берега.

По данным "Times of Israel" от источников в армии, военная операция на Западном берегу может продлиться несколько дней.

Катц написал в X: "С прошлой ночи израильская армия начала масштабное наступление против исламистско-иранской террористической сети в лагерях беженцев Дженин и Тулкарм". Он добавил: "Иран работает над созданием восточного фронта террора против Израиля на Западном берегу, финансируя и вооружая террористов и контрабандой переправляя продвинутое оружие в регион через Иорданию, точно так же, как он делает в Газе и Ливане".

Ситуация на оккупированном Западном берегу ухудшилась после массакра Хамаса с 1200 смертельными случаями 7 октября 2023 года и начала войны в Газе. С тех пор более 630 палестинцев погибли в результате военных операций Израиля, вооруженных конфликтов и экстремистских атак, согласно данным Министерства здравоохранения в Рамалле.

Частые рейды израильской армии случаются в Дженине и Тулкарме. В понедельник пять человек погибли в лагере беженцев Нур Шамс в Тулкарме, согласно данным Министерства здравоохранения. Армия Израиля заявила, что взрыв был направлен против вооруженных палестинцев.

Между тем продолжаются переговоры о достижении прекращения огня в секторе Газа, в то время как усилия продолжаются для освобождения оставшихся заложников, удерживаемых Хамасом.

Израильская делегация отправилась в Доху для участия в дальнейших переговорах с Хамасом. Непрямые переговоры, посредничаемые Катаром, Египтом и США, застопорились месяцами.

Другие страны выразили озабоченность эскалацией конфликта на Западном берегу, призывая обе стороны проявлять сдержанность и искать мирное решение. Несмотря на продолжающуюся операцию, палестинцы продолжают протестовать против действий Израиля, выражая свои опасения по поводу перемещения гражданских лиц и влияния на их повседневную жизнь.

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