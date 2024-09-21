Израильские силы обороны (IDF) якобы раскрыли намерения Хезболлы совершить массовые убийства по всему Израилю.

Вслед за дневным устранением высокопоставленного чиновника «Хезболлы» Израильская армия раскрывает детали операции: «Хезболла» планировала повторить резню, устроенную Хамасом в Галилее, северном Израиле. Архитектором этого плана был убитый командир Акиль.

По данным пресс-релиза Армии обороны Израиля, «Хезболла» планировала воспроизвести ужасающую атаку, которую они потерпели от рук Хамаса в октябре прошлого года. Военный глава «Хезболлы», Ибрагим Акиль, ликвидированный в результате израильского авиаудара в Бейруте, был мастерmindом плана вторжения в северный Израиль, согласно заявлению спикера Армии обороны Израиля Daniela Hagari. Тактика «Хезболлы», «захватить Галилею», заключалась в пересечении границы с Израилем, захвате общин Галилеи и запугивании и похищении израильских граждан, подобно действиям Хамаса в октябре.

Жестокое нападение со стороны Хамаса, организации, связанной с «Хезболлой», вместе с другими экстремистскими группами, унесло жизни более 1200 человек в Израиле 7 октября 2023 года и удерживало около 250 в плену в секторе Газа. Это привело к войне в Газе. Обмен снарядами между Израилем и «Хезболлой» происходит почти ежедневно с тех пор. «Хезболла» стремится прекратить свои атаки на Израиль только с прекращением огня в Газе. Конфликт теперь эскалировал до зоны войны.

Высказывание: Акиль оставил кровавый след

«Хезболла» признала потерю своего военного главы вечером. Акиль был одним из основателей организации и играл важную роль в военном крыле. По данным СМИ, он был преемником военного командира Фуада Шукра, который также погиб от рук Израиля 30 августа. Акиль служил командиром элитного подразделения «Хезболлы» Радван, сказал спикер Армии обороны Израиля Hagari. На этой должности он отвечал за их противтанковые, взрывные и противовоздушные Activities. Акиль спланировал и осуществил многочисленные атаки и пытался проникнуть в Израиль. «Акиль нес тяжелое бремя вины» и был ответственен за «гибель многих невинных граждан», сказал Hagari.

США назначили награду в размере 7 миллионов долларов (около 6,27 миллиона евро) за Акиля. По данным Армии обороны Израиля, в результате авиаудара в Бейруте погибли десять лидеров элитного подразделения Радван. По данным ливанских источников, погибли по крайней мере 14 человек, и по крайней мере 66 других были ранены.

Спикер Армии обороны Израиля заявил, что действия Акиля в качестве командира элитного подразделения «Хезболлы» Радван привели к гибели многих невинных граждан, делая его ключевой фигурой в потенциальной «войне с Израилем». США назначили существенную награду за Акиля в связи с его ролью в планировании и осуществлении атак против Израиля.

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