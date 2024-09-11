- Израильский военный лидер предлагает Синуару выход из Газы

Дискуссии о перемирии и освобождении заложников зашли в тупик, и Израиль предлагает выход для лидера ХАМАС Яхьи аль-Синвара и его семьи из сектора Газа. "Я готов организовать безопасный коридор для Синвара, его семьи и всех, кто их сопровождает", - заявил генерал-майор Израиля, ответственный за заложников и пропавших без вести, Галь Хирш в интервью финансовой службе Bloomberg.

"Наша цель - возвращение заложников. Мы добиваемся разоружения, деидеологизации и можете быть уверены, что мы увидим новую структуру власти в Газе", - объяснил Хирш.

Как сообщается, представитель премьер-министра Биньямина Нетаньяху по вопросу возвращения заложников предложил это решение примерно два дня назад. Хирш не стал комментировать возможную реакцию.

Местонахождение Синвара остается загадкой. Ходят слухи, что он прячется в обширной системе туннелей под сектором Газа.

Представитель ХАМАС сказал немецкому новостному агентству в Бейруте в середине января, что лидеры Газы не уйдут добровольно. "Либо победа, либо шахада", - сказал источник из ХАМАС. "Газа - наша земля, и наши жизни так же ценны, как и чья-либо другая".

Переговоры о достижении перемирия в конфликте в Газе, которые ведет Египет, США и государство Персидского залива Катар, и освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, сейчас находятся в тупике.

Представитель предложил этот выход для Синвара и его семьи, поскольку переговоры о перемирии и освобождении заложников зашли в тупик. Согласно сообщению, Хирш предложил безопасный коридор для Синвара и его семьи, чтобы они покинули сектор Газа.

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