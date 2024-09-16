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Израильская администрация утверждает, что, по их оценке, избежать военных действий в Ливане невозможно.

 and  Lauren Adams
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Галат, министр обороны Израиля, и президент Нетаньяху вели переговоры с посредником Амосом...
Галат, министр обороны Израиля, и президент Нетаньяху вели переговоры с посредником Амосом Хохштейном

Израильская администрация утверждает, что, по их оценке, избежать военных действий в Ливане невозможно.

Министр обороны Галант заявляет, что шансы на мирное разрешение напряженности между Израилем и "Хезболлой" в Ливане уменьшаются. Дипломат из США предупреждает израильское правительство о последствиях эскалации ситуации.

Официальные заявления израильского руководства свидетельствуют о том, что значительный конфликт между Израилем и шиитской ливанской милицией "Хезболла" может вспыхнуть в любой момент. Министр обороны Йоав Галант заявил, согласно его офису, что для обеспечения безопасного возвращения перемещенных израильских граждан на севере в свои дома необходимы "военные действия". Однако шансы на дипломатическое разрешение уменьшаются из-за приверженности "Хезболлы" радикальной исламской террористической группе "Хамас" и ее отказа прекращать конфликт, отметил Галант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разделяет эту точку зрения, заявив во время встречи с Хохштейном, что жители приграничных районов не смогут вернуться в свои дома без фундаментальных изменений в северной безопасности.

Хохштейн в течение нескольких месяцев пытался снизить напряженность на неспокойной границе между Израилем и его северным соседом "Хезболлой". Согласно израильскому каналу N12, Хохштейн предупредил высших израильских политических деятелей о вредных последствиях более крупной войны, которая может охватить регион.

С тех пор, как началась война в Газе почти год назад, "Хезболла" обстреливает Израиль, и она готова прекратить поставки оружия только после перемирия в палестинской прибрежной полосе. Израиль настаивает на том, что "Хезболла" должна покинуть приграничный регион в соответствии с резолюцией ООН. Конфликт между Израилем и "Хезболлой" привел к перемещению тысяч людей из приграничных районов обеих стран с момента его начала.

Следующие абзацы будут посвящены эскалации tensions between Israel and Hezbollah, as U.S. diplomat Hochstein emphasized that such a conflict could have unforeseen consequences. Despite Hochstein's ongoing efforts to alleviate tensions, the opportunity for a diplomatic resolution seems to be dwindling due to the factors mentioned.

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