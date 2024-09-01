Израиль выступает за всеобщую забастовку после успешной операции по спасению заложников.

"Ясно, что наше участие необходимо, чтобы разбудить тех, кто нуждается в этом," заявил председатель Histadrut Арон Бар Давид, имея в виду администрацию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он подвергался критике за препятствование сделке с исламским ХАМАС по обмену заложниками с непрекращающимися требованиями. С понедельника в 6 утра "вся израильская экономика будет находиться в полной остановке," объявил лидер профсоюза.

Ранее семейный форум заложников уже призывал к общенациональной забастовке и призывал профсоюзы присоединиться к ней. Это было сделано для того, чтобы побудить правительство своевременно завершить соглашение об обмене заложниками, объяснил семейный форум заложников и пропавших без вести. Лидер оппозиции Яир Лапид также поддержал эти требования.

Министр обороны Йоав Галант также использовал резкие выражения: кабинет должен "отменить" решение, принятое в четверг, о сохранении военного присутствия Израиля в коридоре Филадельфии, настаивал он. Эта зона вдоль границы между сектором Газа и Египтом является значительным фокусом переговоров о соглашении о прекращении огня.

Более чем через eleven месяцев после нападения радикального исламского ХАМАС на Израиль израильская армия обнаружила тела шести заложников в туннеле в Рафахе, на юге сектора Газа, в субботу. "Они были жестоко убиты террористами ХАМАС прямо перед тем, как мы добрались до них," сказал представитель армии Даньел Хагари.

Пять заложников были захвачены ХАМАС во время крупного нападения на музыкальный фестиваль Нова в южной Израиле 7 октября. Одна из молодых женщин, чьи тела теперь найдены, была похищена из кибуца Беэри.

Среди погибших также был израильско-американский гражданин с двойным гражданством Херш Голдберг-Полин. Родители 23-летнего молодого человека недавно напомнили о его судьбе на съезде Демократической партии.

В воскресенье сообщалось, что имя Голдберга-Полина было в "списке, утвержденной ХАМАСом", заложников, которых планировалось обменять на палестинских заключенных во время прекращения огня с Израилем. Согласно израильским СМИ, трое из ныне покойных заложников должны были быть освобождены в рамках соглашения.

Представитель ХАМАС, базирующийся в Катаре, Исмат аль-Ришк, обвинил Израиль в убийстве шести заложников с помощью "воздушных ударов". Израильская армия отвергла эти обвинения как "психологическую войну".

"Те, кто убивает заложников, не хотят мира," объяснил премьер-министр Израиля Нетаньяху. Обращаясь к ХАМАС, он предупредил: "Мы будем преследовать вас, захватывать и мстить."

Критики обвиняют Нетаньяху в продлении конфликта в секторе Газа по политическим мотивам. Во время разговора с родителями погибшего заложника ХАМАС Александра Лобанова в воскресенье Нетаньяху выразил сожаление по поводу смерти их сына. "Я хочу попросить прощения, что не смог вернуть Сашу живым," сказал он.

В крупной наступательной операции на нескольких местах в южной Израиле 7 октября боевики ХАМАС, согласно израильским отчетам, убили 1205 человек и захватили 251 заложника в сектор Газа. Более чем через eleven месяцев после этого израильские отчеты показывают, что 97 заложников все еще находятся в плену у ХАМАС и других экстремистских палестинских групп, при этом 33 якобы погибли. В ответ на нападение ХАМАС Израиль начал крупную военную операцию в секторе Газа.

ХАМАС утверждает, что более 40 700 человек были убиты с октября, но эти утверждения не могут быть независимо проверены. Медиаторы из США, Катара и Египта в течение нескольких месяцев безуспешно пытались заключить соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Европейский союз выразил озабоченность ситуацией с заложниками и призвал правительство Израиля вести переговоры о мирном разрешении. В свете этого продолжающегося кризиса несколько европейских лидеров призвали к увеличению международного давления tanto на Израиль, как и на ХАМАС для обеспечения безопасного возвращения всех заложников.

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