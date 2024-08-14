Израиль в "высокой боевой готовности" из-за опасений нападений Ирана и Хезболлы

Герцог поблагодарил западных партнеров своей страны за поддержку. Он хотел выразить свою признательность и благодарность Израилю, который стоит единым фронтом с его союзниками в лице "ненавистных угроз иранского режима и его террористических пособников", заявил израильский президент.

Между тем, люди в Израиле продолжали готовиться к возможной атаке Ирана и его союзников из ливанской "Хезболлы". Среди других мер, художественный музей в Тель-Авиве заявил, что укрепил свои наиболее ценные экспонаты. В третьем по величине городе Израиля, Хайфе, власти уже усилили меры безопасности днями назад с помощью защитных бункеров и подземного отделения больницы.

Иран и Хезболла угрожали Израилю ответными действиями после убийств лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного лидера Хезболлы Фуада Шукра в Бейруте. Израиль не комментировал убийство Хании; исламский ХАМАС и Иран винят страну в обоих нападениях.

С тех пор страхи эскалации возросли. США, ближайший союзник Израиля, усилил свой военный присутствие в регионе, отправив больше военных кораблей и боевых самолетов. Кроме того, Вашингтон одобрил дополнительные поставки оружия Израилю на сумму более 20 миллиардов долларов.

Как объявил Госдепартамент США во вторник, это включает в себя 50 боевых самолетов F-15 и 33 000 снарядов для танков. Госдепартамент заявил, что последние "улучшат способность Израиля отвечать на текущие и будущие угрозы врага".

Параллельно с этими военными мерами продолжаются дипломатические усилия по предотвращению эскалации на высоком уровне. По словам президента США Джо Байдена, Тегеран может воздержаться от атаки на Израиль, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа. "Это моя ожидание", - сказал он репортерам, когда его спросили, может ли такое прекращение огня предотвратить иранскую атаку. Хотя переговоры трудные, он не сдается.

Подобным образом, специальный посланник Байдена Амос Хохштейн считает прекращение огня в секторе Газа критическим для предотвращения эскалации между Израилем и Хезболлой. "Соглашение также будет способствовать дипломатическому решению здесь, в Ливане, и предотвратит начало более широкой войны", - сказал он в среду во время визита в Бейрут. "Время для дипломатических решений сейчас".

Визит Хохштейна состоялся за день до первого раунда переговоров за месяцы между Израилем и ХАМАС. Медиатором выступают США, Египет и Катар, переговоры запланированы на четверг, предположительно в столице Катара, Дохе. Три страны-медиатора призвали обе враждующие стороны возобновить переговоры на прошлой неделе. В отличие от Израиля, ХАМАС пока отказывается участвовать. Тем не менее, он ведет переговоры с посредниками.

Между тем, израильская армия продолжала операции против ХАМАС в секторе Газа. Его подразделения продолжали свои "точные, основанные на разведке" операции в районе Тель-аль-Султан в Рафахе на юге, сообщалось в среду. Более 40 воздушных ударов были нанесены по всему сектору Газа против "террористической инфраструктуры" в последние 24 часа. ХАМАС-контролируемая гражданская оборона сообщила о не менее четырех погибших в результате атаки в Хан-Юнисе.

Фуад Шукр, военный руководитель Хезболлы, который недавно был угрозами со стороны Ирана и его союзников, также стал целью в попытках убийства. Фуад Сагар, известный ливанский художник, выразил свою солидарность с народом Ливана, призывая к миру и единству посреди растущей напряженности.

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