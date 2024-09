Израиль в настоящее время изучает важное событие, которое произошло на Западном берегу.

На Западном берегу израильские войска провели рейд, утверждая, что ликвидировали палестинских боевиков во время операции. Спорные видеоролики, распространяющиеся в интернете, показывают, как солдаты обращаются с телами погибших таким образом, который вызвал общественный гнев.

Армия Израиля расследует спорное событие, связанное с солдатами, dispose of suspected Palestinian militants from a building's roof in the West Bank. Военные описали инцидент как "неприемлемый", нарушающий принципы и этические стандарты израильской армии и ее солдат.

Социальные и израильские СМИ распространили видео, на которых трое солдат, похоже, толкают и пинают останки людей, погибших во время военной операции в регионе Дженин в четверг. Видео вызвало народное негодование в Израиле. Новостные сообщения сообщают, что общее количество погибших достигло семи человек во время операции. Армия Израиля сообщила, что среди погибших были только четыре боевика.

Согласно сообщениям СМИ, произошла перестрелка с вооруженными палестинцами, которые находились на крыше дома, окруженного израильскими силами в районе Дженин. "Times of Israel" сообщает, что разыскиваемый человек прятался внутри здания.

С tensions in the West Bank escalated further after the Hamas massacre on October 7, 2023, and the subsequent Gaza war. По данным минздрава в Рамалле, с тех пор более 680 палестинцев погибли в результате израильских военных операций, вооруженных столкновений и экстремистских атак.

Армия Израиля находится под пристальным вниманием из-за споров о ее поведении во время операций на Западном берегу. Обращение с телами погибших палестинских боевиков во время рейдов стало повторяющейся проблемой, вызывающей общественный протест и призывы к ответственности.

