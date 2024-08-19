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Израиль соглашается на прекращение огня

Возможное достижение перемирия в Газе и освобождение заложников обсуждаются? Госсекретарь США Энтони Блинкен делится положительными prvním от беседы с премьер-министром Израиля

 and  Alex Stellmacher
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- Израиль соглашается на прекращение огня

Согласно заявлению государственного секретаря США Антона Блинкена, Израиль согласился с недавним предложением США о прекращении огня в Газе. Однако теперь все зависит от того, примет ли это перемирие ХАМАС, отметил Блинкен во время своего визита в Израиль. Ранее Блинкен провел трехчасовую беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После встречи Блинкен описал ее как плодотворную.

Блинкен заявил, что приехал в Ближний Восток с целью усилить попытки достичь прекращения огня в Газе и добиться освобождения заложников "в конце концов". Он подчеркнул необходимость достижения этой цели.

На утренней встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве Блинкен отметил: "Это решающий момент, возможно, лучший, а может быть, и последний шанс освободить заложников, достичь прекращения огня и направить всех на путь к прочному миру и безопасности".

В течение дня Блинкен встретился с Нетаньяху в Иерусалиме. Беседа длилась три часа, как сообщают израильские СМИ. Это девятый визит Блинкена в Израиль с начала конфликта в Газе, который длится уже более десяти месяцев. По данным Госдепартамента США, Блинкен останется в регионе до вторника и затем отправится из Израиля в Египет.

Основной задачей визита Блинкена в Ближний Восток было усиление попыток достичь прекращения огня в секторе Газа, как он заявил. Кроме того, он подчеркнул важность этого перемирия в более широком контексте Ближнего Востока, акцентируя внимание на возможности мирного разрешения конфликта и улучшения безопасности в регионе.

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