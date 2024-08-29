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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Израиль соглашается на прекращение боевых действий в Газе.

 and  Max Becker
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В недавнем прошлом в Секторе Газа был зарегистрирован подтвержденный случай полио, отметив عبر...
В недавнем прошлом в Секторе Газа был зарегистрирован подтвержденный случай полио, отметив عبر вековой отсутствие

Израиль соглашается на прекращение боевых действий в Газе.

Начиная с 1 сентября, в секторе Газа будет проводиться серия временных перемирий. Это связано с ростом заболеваемости полиомиелитом среди палестинских детей, и ожидается, что в течение этого периода будут вакцинированы сотни тысяч детей.

Израильские власти согласились на ежедневные перемирия в секторе Газа для проведения кампании вакцинации против полиомиелита, как сообщается в отчетах ООН. В течение трех дней подряд боевые действия прекратятся в трех различных зонах прибрежной полосы с утра до вечера. Рик Пeeperkorn, представитель ВОЗ в Газе, сослался на обещание КОГАТ, израильского агентства, ответственного за палестинские дела. Кампания вакцинации начнется в центральной части сектора Газа, затем продвинется на юг и, наконец, на север через три дня. Это первый подтвержденный случай полиомиелита в секторе Газа за последние 25 лет.

Пeeperkorn прокомментировал: "Хотя это не идеально, это достижимое решение". Он также добавил: "Это произойдет и должно произойти, так как у нас есть соглашение". Эти перемирия не связаны с текущими мирными переговорами между Израилем и ХАМАСом, направленными на достижение более широкого перемирия.

ЕС призвал к такому перемирию. В соответствии с планом ЕС, с помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ, более 640 000 детей в возрасте до 10 лет получат две капли newly developed type 2 оральной вакцины против полиомиелита в ближайшие недели. Важнейшим приоритетом будет обеспечение безопасности медицинских учреждений и их персонала и гарантия безопасного доступа детей и их семей к центрам вакцинации.

ВОЗ считает, что сотни людей являются носителями вируса полиомиелита без каких-либо симптомов. Большинство инфицированных вирусом не знают об этом, в то время как люди, у которых проявляются симптомы, обычно выздоравливают в течение примерно недели. Полиомиелит приводит к необратимому параличу, если он проявляется - в большинстве случаев это навсегда. Если поражаются дыхательные мышцы, это также может привести к летальному исходу.

Комиссия ООН по правам человека похвалила израильские власти за сотрудничество в организации кампании вакцинации против полиомиелита. Периоды перемирия позволяют Комиссии надзирать за безопасным и эффективным распределением вакцин в секторе Газа.

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