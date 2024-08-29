Израиль соглашается на перемирие на территории Газы.

Начиная с 1 сентября, в секторе Газа установлено трехдневное перемирие с ежедневными перерывами. Это решение было принято в ответ на стремительное распространение полиомиелита среди детей-палестинцев. Во время этого перемирия планируется вакцинировать против полиомиелита около 500 000 детей.

Согласно заявлениям ООН, Израиль согласился на ежедневные перемирия в секторе Газа для программы иммунизации против полиомиелита. В трех различных районах прибрежной зоны боевые действия будут приостановлены в течение трех дней подряд, с утра до вечера. Рик Пиперкорн, представитель ВОЗ в Газе, подтвердил это, упомянув обязательства военной администрации Израиля КОГАТ (Координация действий правительства в территориях).

ЕС активно выступал за установление такого перемирия. Согласно стратегиям ЕС, с помощью ВОЗ и ЮНИСЕФ в ближайшие недели более 640 000 детей в возрасте до 10 лет получат две капли новой оральной вакцины против полиомиелита типа 2. Обеспечение безопасности медицинских учреждений и их персонала, а также гарантия безопасного доступа детей и семей к центрам вакцинации будет иметь первостепенное значение.

ВОЗ считает, что существует множество невыявленных случаев инфекции полиомиелита. Большинство людей, заразившихся заболеванием, остаются в неведении, и те, кто проявляет симптомы, обычно выздоравливают в течение недели. Полиомиелит, однако, необратим - однажды проявившись, он часто остается навсегда. Если поражены дыхательные мышцы, это может быть фатальным.

Перемирие в секторе Газа предоставляет возможность вакцинации палестинцам. Во время перемирия более 500 000 палестинских детей получат вакцинацию против полиомиелита.

Фокус ВОЗ на выявлении невыявленных случаев инфекции полиомиелита важен для палестинцев, так как полиомиелит, однажды проявившись, часто остается навсегда.

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