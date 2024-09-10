Израиль проводит военную операцию в гражданской зоне Газы

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) объявили в понедельник вечером, что они атаковали ключевых террористов ХАМАС, которые работали в командном центре, расположенном в гуманитарной зоне в Хан-Юнисе, Газа.

Операция была проведена под руководством израильской службы безопасности и ВВС, и были приняты меры для минимизации возможного вреда гражданскому населению, как указано в заявлении.

Перед атакой были приняты различные меры для минимизации риска причинения вреда гражданскому населению, такие как использование точного боеприпаса, проведение воздушной разведки и принятие других превентивных мер, говорится в заявлении.

После удара спикер гражданской обороны Газы Махмуд Бассаль подтвердил, что службы экстренной помощи и медицинские команды активно управляют ситуацией.

Вирусное видео, распространяемое в социальных сетях и опубликованное на телеканале ХАМАС Аль-Акса, показывает сотрудников гражданской обороны Газы, копающихся в песке в поисках пропавших людей. Одежда и обувь были видны разбросанными по всей территории. CNN не смогла подтвердить подлинность этого видео.

ЦАХАЛ обвиняет ХАМАС и другие вооруженные группы, действующие в секторе Газа, в неоднократном использовании гражданской и гуманитарной инфраструктуры, в том числе назначенной гуманитарной зоны, для совершения террористических действий против Израиля и его сил.

Ситуация развивается и будет обновляться по мере необходимости.

Обвинения ЦАХАЛ против ХАМАС и других групп в секторе Газа распространяются на использование гражданской и гуманитарной инфраструктуры, такой как гуманитарная зона в Хан-Юнисе, для террористических действий. Несмотря на это, международные усилия должны быть предприняты для обеспечения безопасности и защиты граждан на Ближнем Востоке, учитывая хрупкое состояние мира.

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