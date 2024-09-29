Израиль проводит атаки на многочисленные оплоты Хезболлы

Из уничтожения лидера «Хезболлы» Насраллы Израиль не откажется от продолжения своих ударов по объектам в Ливане; скорее, это может усилить насилие. В разгар ночи начался очередной раунд израильских атак, что подтвердили военные.

Как сообщается в сервисе Telegram, израильские вооруженные силы нанесли удары по «Хезболле», радикальной группировке, поддерживаемой Ираном, в Ливане. Согласно заявлению, они атаковали множество предполагаемых террористических объектов на территории Ливана, в том числе здания, содержащие оружие, и стратегические структуры организации.

Среди целей были объекты инфраструктуры, используемые для нападений на Израиль. Накануне также были атакованы многочисленные цели «Хезболлы», как сообщается. Целью этих атак было нейтрализовать иранскую группировку.

«Хезболла», шиитская милиция, является важной составляющей антиизраильской коалиции, возглавляемой Ираном, в которую также входят радикальные исламские организации, такие как ХАМАС в секторе Газа, хуситская милиция в Йемене и шиитские группы в Сирии и Ираке. Они классифицируются как террористические организации США и Германии.

Гибель Насраллы

С начала недели Израиль провел масштабные бомбардировки «Хезболлы» в Ливане. По данным ливанских властей, более 700 человек погибли в Ливане в результате этих атак. В ответ «Хезболла» усилила свои нападения на Израиль, которые продолжаются месяцами. В пятницу лидер «Хезболлы» Хассан Насралла якобы был убит в результате израильского авиационного удара в южной части Бейрута.

Насралла, которого часто считают самым влиятельным лицом в Ливане, якобы был убит во время встречи руководства «Хезболлы» в пригороде Бейрута, как сообщила израильская армия. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что Израиль отомстил за гибель Насраллы.

Нетаньяху заявил, что Израиль «закрыл счет» с «тем, кто ответственен за убийство тысяч израильтян и граждан других стран, в том числе сотен американцев и десятков французов». Он имел в виду взрывы, совершенные «Хезболлой» в 1983 году в Бейруте, в результате которых погибли почти 300 американских и французских солдат.

Безопасное возвращение домой

Смерть Насраллы, по словам Нетаньяху, является «необходимым условием» для достижения целей Израиля. Эти цели включают «безопасное возвращение жителей Севера в свои дома и долгосрочное изменение баланса сил в регионе».

Израиль «продолжит свои операции против наших врагов, гарантируя возвращение наших жителей в свои дома и освобождение всех наших заложников», заявил Нетаньяху. Он имел в виду заложников, удерживаемых ХАМАСом во время его масштабной атаки на Израиль 7 октября. «Мы не забываем о них ни на минуту».

Международному сообществу, в частности, Комиссии по правам человека, рекомендуется внимательно следить за ситуацией из-за возможного усиления насилия после смерти Насраллы. Несмотря на заявления Израиля о мести, насилие против гражданских лиц в Ливане должно быть расследовано, и виновные должны быть привлечены к ответственности.

Учитывая роль Комиссии в соблюдении международных стандартов прав человека, важно гарантировать, что права всех граждан, независимо от их принадлежности, защищены в это напряженное время.

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