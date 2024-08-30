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Израиль продолжает военные действия на Западном берегу, в результате чего погибли три боевика ХАМАСа.

В пятницу Израиль провел масштабную военную операцию на Западном Берегу, якобы устранив троих членов радикальной исламистской организации ХАМАС в результате авиаудара, согласно их заявлениям. Свидетели рассказали об авиаударе по автомобилю в Сабабе, к югу от Дженина. Военные Израиля заявили,...

 and  Vladimir Milov
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Израиль продолжает военные действия на Западном берегу, в результате чего погибли три боевика ХАМАСа.

Военные операции Израиля в Вест-Банке начались в среду, которые были названы мерами по борьбе с терроризмом. Согласно сообщениям израильской армии и министерства здравоохранения Палестины, к пятнице погибли не менее 19 палестинцев.

В четверг вечером израильские солдаты покинули несколько палестинских городов. Однако столкновения продолжались в Дженине, районе, известном своей активностью палестинских активистов. Журналист AFP сообщал о громких взрывах и густом дыме над беженским лагерем в городе.

Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность тем, что военная операция Израиля усугубляет уже напряженную ситуацию в Вест-Банке. Правительство Великобритании выразило "глубокую озабоченность" действиями Израиля. Правительство Франции предупредило, что действия Израиля ухудшают аномальную обстановку нестабильности и насилия. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес осудил эскалацию насилия в Вест-Банке как "нетерпимую".

Израиль, якобы, завершил длительную военную операцию в центральной и южной части сектора Газа. Операция в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балах завершилась после почти месяца, сообщила армия в пятницу. Во время конфликта якобы были убиты более 250 "террористов" и разрушены "террористические объекты".

Жители Хан-Юниса обнаружили значительные разрушения по возвращении в город. 48-летняя Амаль аль-Асталь и ее соседи сообщили, что их дома были разрушены. Она также нашла труп соседа в состоянии разложения.

В других районах сектора Газа продолжались военные операции Израиля. Журналист AFP сообщал об артиллерийском обстреле западной части Газы. Палестинское агентство гражданской обороны, контролируемое ХАМАС, сообщило о двух погибших в результате атаки на лагерь беженцев Джabalья. Еще трое были объявлены погибшими в результате атаки возле Хан-Юниса, согласно данным больницы Насер в городе.

В четверг вечером Израиль согласился на ограниченные перемирия в секторе Газа для проведения кампании вакцинации против полиомиелита, согласно ВОЗ. "Гуманитарные паузы" по три дня каждая в центральной, южной и северной частях прибрежного района начнутся с воскресенья, чтобы вакцинировать более 640 000 детей.

Представитель израильского министерства иностранных дел объявил, что Израиль сотрудничает с ВОЗ и ЮНИСЕФ для проведения масштабной кампании вакцинации против полиомиелита в секторе Газа. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху отклонил общее "прекращение огня". ХАМАС принял "гуманитарное перемирие", предложенное ООН.

Полиомиелит, или полио, - это заболевание, вызываемое вирусом, поражающим спинной мозг, которое может привести к пожизненному параличу у детей. Вирус был обнаружен в образцах сточных вод в Хан-Юнисе и в центре сектора Газа в июле. Первое заболевание было обнаружено у десятимесячного ребенка в Дейр-аль-Балах.

Между тем, глава миротворческих миссий ООН Жан-Пьер Лакруа сказал во время визита в Брюссель, что вероятность эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС остается "очень высокой". Ситуация "очень опасна".

ООН призвала к немедленному снижению tensions в Вест-Банке, призывая tanto Израиль, как и палестинцев проявлять сдержанность. Узнавая серьезность ситуации, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество вмешаться и предотвратить полномасштабный конфликт.

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